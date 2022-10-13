Altında ABD enflasyonu bekleyişi

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in acil desteğin Cuma gününe kadar kaldırılmasına ilişkin yorumları, bu hafta spot altının düşmesine yardımcı oldu.

En son gelen ekonomik veriler, ABD’de üretici enflasyonunun beklenenden fazla gerçekleştiğini gösterirken, bu da enflasyonist baskıların hafifletilmesinin zaman alacağını ve Fed’in agresif sıkılaşma patikasına devam edeceğini gösterdi.

Fed yetkilileri, enflasyonu düşürmek için yakın gelecekte faiz oranlarını kısıtlayıcı bir seviyeye yükseltmeyi taahhüt etti, ancak bazıları riski azaltmak için artışların ayarlanmasının önemine dikkat çekti.