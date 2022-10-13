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Altında ABD enflasyonu bekleyişi

Altında ABD enflasyonu bekleyişi
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13 Ekim 2022 - 11:04

Altın, Fed’in faiz artış hızına dair önemli ipuçları verebilecek ABD enflasyon verisi öncesinde baskı görmeye devam ederek değer kaybetti.

Altın, yatırımcıların Fed’in faiz oranlarındaki bir sonraki hamlesini değerlendirmek amacıyla merakla beklenen ABD enflasyon verilerini temkinli bir şekilde beklemesiyle düşüş yaşadı.Spot altının onsu 1.668 dolar seviyesinin altını test etti.Spot altın Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında Mart ayında yılın en yüksek seviyesine ulaşırken küresel merkez bankalarının parasal sıkılaştırmasının baskı oluşturmasıyla yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 9 düştü.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in acil desteğin Cuma gününe kadar kaldırılmasına ilişkin yorumları, bu hafta spot altının düşmesine yardımcı oldu.

En son gelen ekonomik veriler, ABD’de üretici enflasyonunun beklenenden fazla gerçekleştiğini gösterirken, bu da enflasyonist baskıların hafifletilmesinin zaman alacağını ve Fed’in agresif sıkılaşma patikasına devam edeceğini gösterdi.

Fed yetkilileri, enflasyonu düşürmek için yakın gelecekte faiz oranlarını kısıtlayıcı bir seviyeye yükseltmeyi taahhüt etti, ancak bazıları riski azaltmak için artışların ayarlanmasının önemine dikkat çekti.

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