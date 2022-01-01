İmamoğlu’ndan kar açıklaması

İmamoğlu, “Yer yer yoğun olması gereken kar yağışının yan ısıra gün boyu kısa periyodlarla etkili olmaya devam edeceği Meteoroloji tarafından tarafımıza bildirildi. Bu birkaç gün yoğun geçecek, özellikle yoğun kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca İstanbul genelinde de etkili olması bekleniyor. Bununla beraber bazı ilçelerimizde kar kalınlığının yükseleceğini arkadaşlarım bana bildirdiler. Bazı yerlerde 20 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı söz konusu” bilgisini aktardı.

İmamoğlu, “Bizimle uyumlu bir süreç yürüten 16 milyona teşekkür ediyorum. Biz şuanda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Bugünün akşam saatleri ile yarını daha şiddetli bekliyoruz. Vatandaşlarımız trafiği hafif görüp özel araçlarıyla sahaya çıkma gibi bir davranışta lütfen bulunmasınlar. Toplu taşımaları tercih etsinler” dedi.

İmamoğlu şu bilgileri paylaştı:

“Kurumumuzdaki 9 bin 500 personel değil bizim kurumumuzun dışındaki kurumlardaki bütün çalışma arkadaşlarımıza İstanbul halkına teşekkür ederim. Otobüs duraklarda meydanlarda üst geçitlerde hal otogar gibi kamusal alanlarda aralıksız çalışmalarımız sürüyor. 25 dış birim ile yürütülen çalışmalarda mesajları kamera görüntüleri ve alınan telefonlarla hizmetimizi yönlendiriyoruz. Son 24 saatte İBB’nin bakım ekipleri 6 bin tonun üzerinde tuz kullandı. Önemli bir bölümde ilçe belediyelerimizin talepleri karşılanarak yönetildi. Bizim yanı sıra karayolları ekiplerinin Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki ekipler de tuzlama işlemine ve ulaşımın kusursuz sürdürülmesi için çabalarına da teşekkür ediyoruz. Kar kalınlığı kuzeyde ve batıda daha etkili. Arnavutköy’de 20, Kavacık’ta 15 santimetre kalınlığa ulaşmış durumda. İstanbul Havalimanı’nda da 4-5 santimlik kalınlık görülmüş. Cuma ve sonrasındaki günlerdeki kar yağışıyla beraber özellikle boğaz çevresindeki ilçelerimizde Anadolu’nun doğu kısmında kar kalınlığının 20 ila 40 santime kadar ulaşabileceğini ilettiler. ”