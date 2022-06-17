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Rus vekilden esir alınan İngiliz askerleri için kan donduran iddia…

Rus vekilden esir alınan İngiliz askerleri için kan donduran iddia…
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17 Haziran 2022 - 11:09

Rus milletvekili Aleksey Zhuravlyov’ın, haklarında idam kararı verilen iki İngiliz askeri ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi oturdu. Zhuravlyov’ın sözleri İngiliz medyasında geniş yer aldı.

İngiltere’nin son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden biri Rusya’nın esir aldığı İngiliz askerleri. 28 yaşındaki Aiden Aslin ve 48 yaşındaki Shaun Pinner Mariupol saflarında savaşırken silah bırakarak teslim oldu ve Rus askerleri tarafından esir alındı. İki Asker ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde yapılan bir mahkeme ile Idam cezasına çarptırıldı.

İNGİLTERE VE UKRAYNA KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Karar İngiltere’de adeta bir şok etkisi yarattı. İngiliz savunma bakanı ve dışişleri bakanı vatandaşlarını kurtarmak için her yolu deneyecekleri konusunda söz verirken, İngiltere’nin verdiği desteği kaybetmek istemeyen Kiev hükümeti de askerleri kurtarmak için düğmeye bastı.

Rus vekilden esir alınan İngiliz askerleri için kan donduran iddia...

28 yaşındaki İngiliz askeri Aiden Aslin

 

TAKAS HAZIRLIĞI

Rusya’nın aldığı idam kararının İngiltere’yi köşeye sıkıştırmak için atılan bir hamle olduğu iddia edilirken Putin’in İngiliz askerlerine karşı kimi ya da neyi isteyeceği merak konusu oldu.

İngiliz Telegraph Gazetesi, Putin’in esir askerler ile şuan Ukrayna’nın elinde bulunan yakın arkadaşı Viktor Medvedçuk’u takas etmek istediğini iddia ederken, Ukrayna’nın İngiltere büyükelçisi Vadym Prystaiko ise Rusya’nın kendileri için uzun süredir çalışan Ukraynalı vekilleri isteyeceğini öne sürmüştü.

İngiliz askerlerinin kiminle takas edileceğine dair birçok senaryo ortaya atılırken Rus Milletvekili Aleksey Zhuravlyov, DPR’de tutuklu bulunan İngiliz askerleri ile ilgili kan donduran açıklamalar yaptı.

İNGİLİZ SİLAHLARI İLE ÖLDÜRÜLÜP, MERMİLER AİLELERİNE GÖNDERİLECEK

Rusya Devlet Kanalı Rossiya 1’de katıldığı canlı yayında konuşan Zhuravlyov, Aiden Aslin ve Shaun Pinner’ın İngiliz silahları ve İngiliz mermileri ile öldürüleceğini açıkladı.

DPR’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme şeklini seviyorum” diyen Rus milletvekili, “Bana söylendiğine göre askerleri öldüren mermiler para karşılığında aileleri ve yakınlarına gönderilecek. Ancak ödemeler pound değil ruble ile yapılacak” ifadelerini kullandı.

Rus vekilden esir alınan İngiliz askerleri için kan donduran iddia...

Hakkında idam kararı verilen İngiliz askerleri mahkeme öncesi beklerken…

 

PROGRAMIN SUNUCUSU ‘DALGA GEÇİYOR’ DEDİ

Rus vekilin sözleri stüdyoda kısa bir şok etkisi yarattıktan sonra programın sunucusu Yevgeny Popov, Zhuravlyov’un dalga geçtiğini söylemek için araya girdi.

Ancak vekil net bir şekilde cevap verdi; “Neden dalga geçeyim. Dalga söz konusu değil. Bunların neler yaptıklarını bizzat kendi gözlerimle gördüm. Bu yüzden onlara hiç merhametim yok. Müzakere söz konusu olmadan onları yok etmeliyiz”

Rus vekilden esir alınan İngiliz askerleri için kan donduran iddia...


Rus Milletvekili Aleksey Zhuravlyov/Rossia1

ABD ASKERLERİ DE KAYIP

 

Ukrayna’nın Harkiv kentindeki cephede savaşan ve bir kaç gündür kayıp olan iki ABD’li askerin Rus askerleri tarafından pusuya düşürülüp esir alındığı iddia edildi.

39 yaşındaki Robert Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh bir çatışma sırasında atılan el bombasının çıkardığı siste kayboldular ve bir daha bulunamadılar.

ABD Dışişleri Bakanlığı askerlerin yakalandığına dair haberlerin farkında olduğunu belirtti ancak mahremiyet endişeleri nedeni ile yorum yapılmadı.

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