Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Rus birlikleri durma noktasına geldi! Stok krizinin perde arkasında Ukrayna çıktı

Rus birlikleri durma noktasına geldi! Stok krizinin perde arkasında Ukrayna çıktı
2 views
02 Nisan 2022 - 11:01

Rus birlikleri durma noktasına geldi! Stok krizinin perde arkasında Ukrayna çıktı

Rus birlikleri durma noktasına geldi Stok krizinin perde arkasında Ukrayna çıktı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için kullandığı birçok askeri malzemenin artık Rusya’ya tedarik sağlamayan Ukrayna fabrikalarında üretildiği ortaya çıktı. Elindeki stokları tüketen Rus birlikleri savaş alanında durma noktasına gelirken askeri kaynaklar Rusya’nın bu malzemeleri kendinin üretemeyeceğini iddia ediyor.

Ukrayna işgali bir ayı geride bırakırken Rusya’nın savaş çabaları durma noktasına geldi. İngiltere savunma kaynakları, beş hafta süren çatışma ve ağır bombardımanından sonrası Rus ordusunun kritik silahlarının tükendiğini ve artık stoklarını yenileyemediklerini açıkladı.

KRİTİK MALZEMELER UKRAYNA’DA ÜRETİLİYORMUŞ

Tükenen stoklarının arkasında ise kimsenin beklemediği büyük bir sürpriz çıktı. Rus ordusunun kullandığı savaş uçağı motorlarının ve tank bileşenlerinin önemli bir kısmının artık Rusya’ya tedarik sağlamayan Ukrayna fabrikalarında üretildiği ortaya çıktı.

Rusya’nın askeri bileşenlerini Ukrayna’ya ürettirmesi herkeste şaşkınlığa neden olurken, geçmişte yapılan bu anlaşma Rusya’nın başına ciddi bela olacak gibi görünüyor.

ARTIK KENDİSİ DE ÜRETMEZ, İTHAL DE EDEMEZ

İngiltere savunma kaynaklarından ismi açıklanmayan bir kaynak, “Ukrayna savaşında kullanılan malzemeler, Rusya ve Ukrayna arasında daha fazla işbirliği olduğu zamanlarda yapılan stoklardan geldi. Rusya şimdi söz konusu ekipmanları kendisi üretemez ve sıkı yaptırımlardan dolayı ithal etmesi de mümkün değil” dedi.

KRİZ EN ÇOK T-72 MUHABERE TANKINI ETKİLEYECEK

Silah stok krizi en çok Rus ordusunun ana zırhlı araçlarından biri olan T-72 muharebe tanklarının üretimini etkileyecek. Tankların mermilerini fırlatan sistemler doğu Ukrayna şehri İzyum’da üretiliyor.

Açık kaynaklı istihbarat tahminleri, Rusya’nın çatışma sırasında yaklaşık 2 bin tank ve zırhlı araç kaybettiğini gösteriyor. Şimdi malzeme ve ekipmanlarda yaşanan krizlerle Rusya’nın ilerleyişinin ciddi şekilde yara alması bekleniyor.

Rus birlikleri durma noktasına geldi Stok krizinin perde arkasında Ukrayna çıktı

Ukrayna birliklerinin ele geçirdiği tanklar

 

SOVYET DÖNEMİNE UZANAN ORTAKLIK

Ukrayna, Sovyetler Birliği döneminde ülkenin silah ve askeri teçhizatının yüzde 30’unu üretti. Söz konusu işbirliği ve silah satışları Soğuk Savaş sonrasında da devam etti.

Ukrayna 2012’de dünyanın dördüncü en büyük silah ihracatçısıydı ve Rusya da en büyük müşterileri arasındaydı. Ancak 2014’te Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesi ve Donbas bölgesinde çatışmaların başlaması iki ülke arasındaki ticareti büyük ölçüde azalttı.

Ukrayna’nın silah ihracatından elde ettiği gelir 2012’de 1 milyar sterlinden 2020’de 100 milyon sterline kadar düştü.

GENERALLLER KREMLİN’İN ‘DAHA FAZLA ASKER’ TALEBİNİ REDDETTİ

İngiltere istihbarat raporları ayrıca Rus generallerinin Kremlin’in Ukrayna’ya binlerce asker daha gönderme girişimlerini ‘amaca uygun değil’ diyerek reddettiklerini iddia etti.

Rusya savunma bakan yardımcısı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘özel operasyonlarının’ ikinci aşamasına geçtiklerini ve bundan sonra doğudaki Donbas bölgesine odaklanacaklarını açıklamıştı. Batılı politikacılar bu açıklamayı, savaş alanında önemli kayıplar veren Rusya’nın itibarını kurtarma ve birliklerini Donbas ve Kırım’a yönlendirmek için bahane olduğunu ileri sürdü.

GERİ ÇEKİLME KARARI TAKTİK Mİ?

Ukrayna güçleri Rus birliklerinin geri çekilmesiyle 30’dan fazla yerleşim yerini geri aldı. Ancak uzmanlar Rusya’nın çekilme kararının Donbas’taki Ukrayna birliklerini kuşatma ve ülkeyi ikiye bölme taktiğinin bir parçası olabileceğini söylüyor.

NATO Genel sekreteri ve ABD’li üst düzey yetkililer de Rusya’nın geri çekilmediğini ve birliklerini yeniden konumlandırdığını açıklamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! “Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim”Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! “Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim”
Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştıAmuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı
Ünlü oyuncu Burak Yörük trafiği birbirine kattı! İETT şoförüne saldırdı!Ünlü oyuncu Burak Yörük trafiği birbirine kattı! İETT şoförüne saldırdı!
Vefa Küçük: “Eski başkan rekabeti Fenerbahçe’de kan davasına dönüştü”Vefa Küçük: “Eski başkan rekabeti Fenerbahçe’de kan davasına dönüştü”
Afyonkarahisar’da 6 farklı noktada kasten yangın çıkaran 5 kişi tutuklandıAfyonkarahisar’da 6 farklı noktada kasten yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tesadüfün Böylesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın sessiz sedasız evlendi! “Hayatımı sevdiğim insanla birleştirdim”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Amuda kalktığı pozlar olay olmuştu! Eski Survivor yıldızı Ezgi Hocaoğlu bikinili pozunu paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncu Burak Yörük trafiği birbirine kattı! İETT şoförüne saldırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rus birlikleri durma noktasına geldi! Stok krizinin perde arkasında Ukrayna çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vefa Küçük: “Eski başkan rekabeti Fenerbahçe’de kan davasına dönüştü”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afyonkarahisar’da 6 farklı noktada kasten yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: İlk sahur ve iftar saat kaçta?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül’e boşanma davası açtı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dedi
SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
Suriyeli öğrencilerin görüntüleri gündem olduMart 22, 2022-3:54 pm
Zelenskiy’e suikast son anda önlendi! Suikastçının evinden çıkanlar şoke ettiMart 22, 2022-3:50 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !