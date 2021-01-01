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Kılıçdaroğlu’ndan Skandal Video !

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Kılıçdaroğlu’ndan Skandal Video !
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06 Ağustos 2021 - 15:00
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin sosyal medya hesabından yeni bir videolu paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Video: O Cumhurbaşkanı Orman Yangınlarını Önleyemez

CHP’nin sosyal medya hesabından, “Bir cumhurbaşkanı neden ülkesindeki yangınların söndürülmesini sağlayamaz” notuyla bir videolu mesaj paylaşıldı.

Videolu mesajda, Kılıçdaroğlu’nun şu sözlerine yer verildi:

“Bir cumhurbaşkanı, orman yangınlarını önleme konusunda bir master planı hazırlamaktan acizse o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, orman yangınlarının beşer yıllık zaman dilimleri içinde sürekli arttığın göremiyor, görüyor da kavrayıp tedbir almıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, küresel ısınma ile birlikte orman yangınlarını artacağını bilmiyorsa, duymuyorsa, dünyada ve Türkiye’de uzmanların, ilgili kurumların yazılı uyarılarını dahi okumuyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, orman yangınlarıyla mücadeleyi yandaşı için dünyada örneği olmayan yıllık ihalelerle yapıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, yanan orman alanlarının tekrar kazanılması için görevi Orman Bakanlığı’na değil de Turizm Bakanlığı’na veriyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi’ni kapatmışsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, yangınların en yoğun olduğu dönemde geçici personel alımını dahi gerçekleştiremiyorsa o cumhurbaşkanı yangınları önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, yanan orman alanlarının yerine otel yapılmasını sağlıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı, cumhuriyetin göz bebeği olan Türk Hava Kurumu’nu işlevsiz hale getirip adeta Cumhuriyet’ten intikam almaya kalkıyorsa o cumhurbaşkanı, Cumhuriyet’in ormanlarını koruyamaz.”

 

 

 

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