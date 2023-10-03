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Cesur rollerin yıldızı Sibel Turnagöl’ün son hali şaşırttı

Cesur rollerin yıldızı Sibel Turnagöl’ün son hali şaşırttı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2023 - 16:49

Gözlerden uzak bir hayat süren Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, sosyal medyadan son halini paylaştı.

28 Şubat 1968 yılında dünyaya gelen ve 16 yaşında mankenliğe başlayan Sibel Turnagöl, katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçilmişti.

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Kadir İnanır’la rol aldığı Sen Türkülerini Söyle filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sibel Turnagöl, daha sonra Bebek, Skandal, Günah Tohumu ve Abuzer Kadayıf gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

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Son dönemde gözlerden uzak yaşayan Sibel Turnagöl’ün son hali ortaya çıktı. Bir hayli değişen güzel oyuncuyu görenler şaşırdı. Kimi Sibel Turnagöl’e “Yaşlanmış” yazarken kimi de “Yıllar acımamış” yorumlarında bulundu.

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