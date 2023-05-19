Ronaldo’nun sevgilisi Suudileri kızdırdı: Twerk provasında

Antrenman aşkıyla dolu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez de Portekizli yıldızı aratmıyor.
Arjantin doğumlu Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr’a imza atmasıyla birlikte Suudi Arabistan’a taşındı. Portekizli yıldız, antrenmanlara olan düşkünlüğüyle tanınıyor ancak Georgina’nın da ondan farkı yok. Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez antrenman programının bir parçası olarak twerk dansı yaptı.
Medyada son zamanlarda yer alan haberlere göre Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez aşkında bazı çatlaklar oluştu. Ancak sevgilisiyle dudak duduğa pozlarını sosyal medyada paylaşan Cristiano Ronaldo bu iddiaları yalanlamış oldu.