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Ronaldo ve sevgilisi, Suudi Arabistan’da hayatlarını zindana çevirecek yasadan muaf tutuldu

Ronaldo ve sevgilisi, Suudi Arabistan’da hayatlarını zindana çevirecek yasadan muaf tutuldu
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06 Ocak 2023 - 15:49
Suudi Arabistan’da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin verilmemesi nedeniyle, Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez’in durumunun ne olacağı merak konusu olmuştu. Dünyaca ünlü çiftin bu kuraldan muaf edileceği belirtildi.
Ronaldo ve sevgilisi, Suudi Arabistan'da hayatlarını zindana çevirecek yasadan muaf tutuldu
 

Suudi Arabistan Pro Lig kulübü Al-Nassr‘a yıllık 200 milyon euro rekor maaşla transfer olan Cristiano Ronaldo, ailesiyle birlikte ülkeye yerleşme hazırlıklarını sürdürüyor.

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan‘da, dini nikahla evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasına izin verilmiyor.

RONALDO İLE RODRIGUEZ’İN ‘EV’ KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
SporX’te yer alan habere göre, 2016 yılından beri beraber olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ise 3 çocuk dünyaya getirmesine karşın evli değil.

Ünlü çiftin Suudi Arabistan‘da aynı evde yaşayıp yaşamayacakları merak konusu olurken, Al-Nassr kulübünün yetkililerinin Kral Selman bin Abdülaziz‘den aldığı özel izinle sorun çözüldü.

Kral Abdülaziz‘in ayrıcalık tanımasının ardından Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez çifti, çocuklarıyla birlikte başkent Riyad’daki evlerinde beraber yaşayabilecek.

“GÖRMEZDEN GELİYORLAR”
Kural hakkında İspanyol basınına konuşan bir Arap avukat, “Krallığın kuralları halen evli olmayan çiftlerin bir arada yaşamasına izin vermiyor ancak artık bu tarz kuralları sadece ortada bir sorun veya suç varsa uyguluyorlar. Eğer böyle bir durum yoksa görmezden gelip insanlara zulmetmemeye başladılar” ifadelerini kullandı.

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