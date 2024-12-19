GIDA SEKTÖRÜNDE DOMUZ ETİ SKANDALI: 2 FİRMANIN ÜRÜNLERİNDE TESPİT EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, bazı firmaların ürünlerinde domuz eti tespit etti. Muğla ve Balıkesir’deki iki firmanın ürünlerinde yapılan bu tespitler, gıda sektöründe yaşanan skandalları yeniden gündeme taşıdı.

DOMUZ ETİ TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER

Denetimler kapsamında, Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose Restaurant ve Balıkesir’in Havran ilçesindeki Havranlı Kasap’ın ürünlerinde domuz eti bulundu.

Chinese Rose Restaurant: “Dana kaburga” olarak sunulan üründe domuz eti tespit edildi.

“Dana kaburga” olarak sunulan üründe domuz eti tespit edildi. Havranlı Kasap: “Sütüven” markalı sucuklarda domuz eti olduğu belirlendi.

Bu tespitler, hem tüketiciler hem de gıda sektöründeki diğer firmalar arasında büyük yankı uyandırdı.

BAKANLIKTAN HASSASİYET ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa ederek tüketicilerin sağlığını korumayı hedeflediğini bir kez daha vurguladı. Bakanlık yetkilileri, tüketicilere, şüpheli ürünleri Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla bildirme çağrısında bulundu. Ayrıca, güncel taklit ve tağşiş listelerine https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA TÜKETİCİLERİN ROLÜ

Tüketicilerin, gıda ürünlerini satın alırken etiket bilgilerini dikkatlice incelemeleri ve güvenilir markaları tercih etmeleri gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Gıda güvenliği, bireysel sağlığın korunmasının yanı sıra hileli üretim yapan firmaların engellenmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

BENZER OLAYLAR GÜNDEMDE

Bu skandal, daha önce bir köfte zincirinde yaşanan benzer bir olayın ardından geldi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu durum, gıda sektöründe daha sıkı denetim ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.

SONUÇ: GIDA GÜVENLİĞİNDE ŞEFFAFLIK VE DENETİM ŞART

Gıda güvenliğini sağlamak, yalnızca devletin değil, tüketicilerin de sorumluluğu. Şüpheli ürünler konusunda bilinçli hareket etmek ve hileli üretim yapan firmaları ifşa etmek, bu tür skandalların önüne geçmek için kritik önem taşıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr