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Didem Soydan’dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış

Didem Soydan’dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Şubat 2024 - 17:33

Başarılı modellerden olan Didem Soydan her hareketiyle gündem oluyor. Mirgün Cabas’a konuk olan Didem Soydan 3 yıllık ilişkisinin sonunda aldatıldığını anlayınca eski flörtlerinden birini arayıp onunla seks yaptığını ve bunu da sevgilisine söylediğini anlattı. Didem Soydan’ın intikamı sosyal medyada gündem oldu.

Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 1

Model Didem Soydan gerek paylaşımları gerekse takipçilerine verdiği yanıtlarla adından söz ettiren bir isim. Mirgün Cabas’a konuk olan Soydan kendisini aldatan sevgilisinden intikamını nasıl aldığını anlatarak herkesi şaşırttı.

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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 2

Didem Soydan “İlişkimde ilişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık böyle 2 buçuk 3 senenin sonunda. Ben fark ettim ki aldatılıyorum hissettim ve en sonunda da bana bunun bir şeyi geldi teyidi geldi yani geldiği gibi konuşacağım kendisiyle. Kendisinin de bir seti var ama bu kişi oyuncu değil” dedi.

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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 3

“BÖYLE BİR İNTİKAM ALDIM”
Didem Soydan yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Eskilerden görüştüğüm bir f..bodyim var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt
diye arayabileceğiniz biri, onu aradım ve onunla görüştüm hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam.

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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 4

Kendi kafanda eşitledim durumu. Geldi ve kendisine ben şu anda o kişinin adını söyledim onunla seks yapmaktan geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum.

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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 5

Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle seks yaptım. Bu ilişki bitmiştir galiba böyle bir intikam aldım.”

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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 6

Soydan “O kişi dondu o kadar büyük bir şok anıydı ki beni aldattığını biliyorum diyerek intikam aldım” ifadelerini kullandı.

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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 7
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 8
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 9
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 10
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 11
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 12
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 13
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 14
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 15
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 16
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 17
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 18
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 19
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 20
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 21
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 22
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 23
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 24
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Didem Soydan'dan şok eden cinsellik itirafı! Eski sevgilisini böyle aldatmış - Sayfa 25
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