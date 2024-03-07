Rizespor’da Galatasaray maçına özel prim

Çaykur Rizespor kulübünün yönetimi, 8 Mart’ta Galatasaray’la oynayacağı lig maçına prim verme kararı aldı.
Lig beşincisi Kasımpaşa’nın 1 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılmak adına kolları sıvadı.
Kornersports’un haberine göre; yeşil-beyazlılar, İstanbul’da Galatasaray’ı mağlup etmeleri durumunda futbolculara 1.2 milyon TL’lik galibiyet primi verecek.
Öte yandan Galatasaray taraftarı, bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi ve biletler kısa süre içerisinde tükendi. Galatasaray – Çaykur Rizespor müsabakası, 8 Mart Cuma günü saat 20.00’de Rams Park’da oynanacak.