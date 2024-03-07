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Rizespor’da Galatasaray maçına özel prim

Rizespor’da Galatasaray maçına özel prim
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Mart 2024 - 14:10

Çaykur Rizespor kulübünün yönetimi, 8 Mart’ta Galatasaray’la oynayacağı lig maçına prim verme kararı aldı.

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