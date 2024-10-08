Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı…

Hafta boyunca Prime Time’da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım belli oldu.
İşte Prime Time’da 30 Eylül – 6 Ekim 2024 tarihleri arasında en çok reyting alan yerli diziler ve reyting tablosuna dair tüm detaylar…
10 – LEYLA: HAYAT…AŞK…ADALET (S01 – B04) – 4,98
9 – SİYAH KALP (S01 – B04) – 5,43
8 – KURULUŞ OSMAN (S06 – B165) – 5,47
ATV’nin çarşamba günü dizisi Kuruluş Osman ise 5,47 reytingle yayınlandıkları günün en çok izlenen dizileri oldu.
7 – BİR GECE MASALI (S01 – B05) – 5,68
6 – BAHAR (S02 – B18) – 6,66
Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizisi Bahar yeni sezonun ikinci bölümünde bir puanı aşkın düşüşle 7 reyting bareminin altına geriledi. Dizi son yedi bölümünde toplamda 8,30 puan reyting kaybetmesine rağmen gün birinciliğini sürdürdü.
5 – KIZIL GONCALAR (S02 – B21) – 6,92
Now TV’nin pazartesi günü dizisi Kızıl Goncalar ikinci sezonun ilk bölümünde 6,92 reytingle yayınlandığı günün en çok izlenen dizileri oldu.
4 – TEŞKİLAT (S05 – B114) – 7,18
TRT 1’in beşinci sezonuyla ekranlara gelen dizisi Teşkilat ise artış trendini sürdürerek 52 bölüm aradan sonra ilk defa 7 reyting baremini aştı.
3 – DEHA (S01 – B03) – 7,45
Show TV’nin pazar günü dizisi Deha üçüncü bölümünde hafif oranda reyting düşüşüne rağmen zirvedeki yerini korudu. Haftayı ise üçüncü sırada tamamladı.
2 – GÖNÜL DAĞI (S05 – B147) – 8,06
TRT 1’in üç bölümdür dikkat çekici artışlara imza atan dizisi Gönül Dağı zirvenin en yakın takipçisi oldu.
Gönül Dağı bu hafta bir puanı aşkın artış gerçekleştirerek 8 reyting baremini aştı. Böylelikle dizi son üç bölümünde 3,60 puan reyting yükselerek son 15 bölümün en yüksek seviyesine ulaştı.
1 – KIZILCIK ŞERBETİ (S03 – B70) – 9,07
Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti artış trendini sürdürerek zirvedeki yerini korudu.
Geçtiğimiz hafta sezon rekorunu yenileyerek liderlik koltuğuna oturan Kızılcık Şerbeti hafif oranda artış yaşadığı haftada zirvedeki yerini korudu ve haftayı birinci sırada tamamladı.