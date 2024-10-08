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Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı…

Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Ekim 2024 - 16:44
Her hafta kıyasıya mücadelenin yaşandığı reyting listesine göre son haftanın en çok izlenen dizisi belli oldu. Bir numaradaki yapım; Bahar, Kızıl Goncalar, Deha, Gönül Dağı, Teşkilat, Kuruluş Osman, Bir Gece Masalı, Siyah Kalp, Leyla: Hayat…Aşk…Adalet’e fark attı. İşte Prime Time’da Türkiye’nin en çok izlediği diziler…

Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı… - Sayfa 1

Hafta boyunca Prime Time’da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım belli oldu.

İşte Prime Time’da 30 Eylül – 6 Ekim 2024 tarihleri arasında en çok reyting alan yerli diziler ve reyting tablosuna dair tüm detaylar…

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Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı… - Sayfa 2

10 – LEYLA: HAYAT…AŞK…ADALET (S01 – B04) – 4,98

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Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı… - Sayfa 3

9 – SİYAH KALP (S01 – B04) – 5,43

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Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı… - Sayfa 4

8 – KURULUŞ OSMAN (S06 – B165) – 5,47

ATV’nin çarşamba günü dizisi Kuruluş Osman ise 5,47 reytingle yayınlandıkları günün en çok izlenen dizileri oldu.

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Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı… - Sayfa 5

7 – BİR GECE MASALI (S01 – B05) – 5,68

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Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı… - Sayfa 6

6 – BAHAR (S02 – B18) – 6,66

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizisi Bahar yeni sezonun ikinci bölümünde bir puanı aşkın düşüşle 7 reyting bareminin altına geriledi. Dizi son yedi bölümünde toplamda 8,30 puan reyting kaybetmesine rağmen gün birinciliğini sürdürdü.

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Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı… - Sayfa 7

5 – KIZIL GONCALAR (S02 – B21) – 6,92

Now TV’nin pazartesi günü dizisi Kızıl Goncalar ikinci sezonun ilk bölümünde 6,92 reytingle yayınlandığı günün en çok izlenen dizileri oldu.

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Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı… - Sayfa 8

4 – TEŞKİLAT (S05 – B114) – 7,18

TRT 1’in beşinci sezonuyla ekranlara gelen dizisi Teşkilat ise artış trendini sürdürerek 52 bölüm aradan sonra ilk defa 7 reyting baremini aştı.

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Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı… - Sayfa 9

3 – DEHA (S01 – B03) – 7,45

Show TV’nin pazar günü dizisi Deha üçüncü bölümünde hafif oranda reyting düşüşüne rağmen zirvedeki yerini korudu. Haftayı ise üçüncü sırada tamamladı.

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Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı… - Sayfa 10

2 – GÖNÜL DAĞI (S05 – B147) – 8,06

TRT 1’in üç bölümdür dikkat çekici artışlara imza atan dizisi Gönül Dağı zirvenin en yakın takipçisi oldu.

Gönül Dağı bu hafta bir puanı aşkın artış gerçekleştirerek 8 reyting baremini aştı. Böylelikle dizi son üç bölümünde 3,60 puan reyting yükselerek son 15 bölümün en yüksek seviyesine ulaştı.

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Reytinglerde zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Gören listeye bir kez daha baktı… - Sayfa 11

1 – KIZILCIK ŞERBETİ (S03 – B70) – 9,07

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti artış trendini sürdürerek zirvedeki yerini korudu.

Geçtiğimiz hafta sezon rekorunu yenileyerek liderlik koltuğuna oturan Kızılcık Şerbeti hafif oranda artış yaşadığı haftada zirvedeki yerini korudu ve haftayı birinci sırada tamamladı.

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