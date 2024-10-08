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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya’nın en güzel kadını

85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya’nın en güzel kadını
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Ekim 2024 - 16:43
Bu yıl 85 bini aşkın genç kadının başvurduğu Miss Russia yarışmasını Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden gelen Valentina Alekseeva kazanarak en güzel kadını ilan edildi. Alekseeva, Meksika’da yapılacak olan dünya güzellik yarışmasında Rusya’yı temsil edecek.

85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 1

Çuvaşistan Cumhuriyeti vatandaşı Valentina Alekseeva Rusya‘nın en güzel kadını seçildi. .

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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 2

18 yaşındaki tıp öğrencisi Alekseeva, Rusya’nın en prestijli okullarından biri olan Pirogov Rusya Ulusal Araştırma Tıp Üniversitesi‘nde eğitim görüyor.

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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 3

Alekseeva, değerli taşlarla süslü tacını geçen yılın Miss Russia birincisi Margarita Golubeva‘dan devraldı.

 

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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 4

10 BİN DOLAR ÖDÜL KAZANDI

Yarışmayı kazanmanın yanı sıra Alekseeva, bir milyon ruble (yaklaşık 10 bin dolar) nakit ödülün de sahibi oldu.

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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 5

Baleyi, sporu ve sağlıklı yaşamı seven genç yarışmacı, bölgesel bir güzellik yarışmasında birinci olarak ulusal etkinliğe katılma hakkı elde etmişti.

 

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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 6

JÜRİDE 2001 VE 2002 GÜZELLERİ VARDI

Yarışmanın diğer kazananları arasında Tolyatti’den İrina Mironova ikinci, St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova ise üçüncü sırada yer aldı.

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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 7

Final, Barvikha Luxury Village konser salonunda gerçekleşti ve jüride Miss Russia 2001 ve Miss Universe 2002 birincisi Oksana Fedorova, tasarımcı Igor Chapurin ve besteci Vladimir Matetsky yer aldı.

 

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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 8

85 BİN KADIN KATILDI

1993 yılından bu yana düzenlenen Miss Russia yarışmasına bu yıl 85 bini aşkın genç kadın başvurdu.

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Katılım şartları arasında 18-23 yaş aralığında, bekar ve çocuksuz olma koşulu bulunuyor

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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 10

İşte Rusya’nın en güzel kadını

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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 11
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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 12
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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 13
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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 14
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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 15
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85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını - Sayfa 16
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