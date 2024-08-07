Lüks yat fabrikası 4 saattir yanıyor!

Türkiye’nin marka teknelerinin üretilip birçok ülkeye pazarlandığı ilk seri yat üreticisi olan Sirena Marine’nin Orhangazi’deki fabrikasında saat 07.30’da yangın çıktı. Yangına 20 itfaiye aracı ve 70 personelle müdahale ediliyor.