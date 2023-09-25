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Reel kesim güveni eylülde azaldı!

Reel kesim güveni eylülde azaldı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Eylül 2023 - 12:19

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), eylülde bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 104,4’e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.743 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, RKGE, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 104,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 105,1 seviyesinde gerçekleşti.

DETAYLAR

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıflarken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlenirken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre zayıfladı.

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Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise bir önceki aya göre güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 63,7’YE GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ve son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 63,7 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,3’e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 78,5‘e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14,2‘ye geriledi.

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