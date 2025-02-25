PUTİN’DEN ABD VE ÇİN MESAJI: “BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile silahların yüzde 50 oranında azaltılması konusunda anlaşmaya varabileceklerini ve bu sürece Çin’in de katılabileceğini belirtti.

RUSYA-ABD İLİŞKİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Üç yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkileri etkileyen en önemli konuların başında geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin olumlu geçtiğini açıkladı.

İki liderin yüz yüze görüşme yapması planlanırken, görüşme tarihi henüz netleşmedi. Ancak hem Washington hem de Moskova bu buluşmaya sıcak bakıyor.

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya’ya verdiği röportajda, ABD ile iş birliğine hazır olduklarını ve Çin’in de bu sürece dahil olabileceğini belirtti.

PUTİN: “ABD VE ÇİN İLE ORTAK ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile askeri harcamaların azaltılması konusunda iş birliği yapabileceklerini söyledi:

“Rusya ve ABD, silahları yüzde 50 oranında azaltma konusunda anlaşabilir. Çin de bu çalışmalara katılabilir.”

Ayrıca Putin, Trump’ın Rusya ile ABD arasındaki askeri harcamaları azaltma önerisini olumlu karşıladığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Trump’ın ABD ve Rusya arasındaki askeri harcamaları azaltma önerisi iyi. Rusya, ABD’ye 2 milyon ton alüminyum satarak yeniden alüminyum tedarik etmeye hazır. Rus ve ABD şirketleri bugün ortak projeler üzerinde görüşmeler yapıyor.”

“AVRUPA, UKRAYNA İLE MÜZAKERE SÜRECİNE KATILMALI”

Putin, Ukrayna ihtilafının çözüm süreci hakkında da konuşarak, Avrupa ülkelerinin müzakerelere dahil olması gerektiğini vurguladı:

“Avrupa’nın Ukrayna ile müzakere sürecine katılımı gerekli. Ancak şu ana kadar ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuyu kapsamlı şekilde ele almadık.”

Putin’in açıklamaları, Rusya-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği yönünde yorumlanırken, bu sürece Çin’in nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu.

Kaynak: www.ensonhaber.com