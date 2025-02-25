MACARİSTAN’DA ANNELERE ÖMÜR BOYU VERGİ MUAFİYETİ GETİRİLİYOR

Macaristan, Avrupa’nın en kapsamlı vergi indirimi programlarından birini hayata geçiriyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceklerini açıkladı.

AİLELERİ DESTEKLEMEK İÇİN YENİ ADIM

Dünya genelinde nüfus politikalarına yönelik teşvikler artarken, Macaristan da aileleri desteklemek için önemli bir karar aldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ulusal Meclis’te yaptığı konuşmada, 2025 yılını ekonomik atılım yılı olarak nitelendirerek, annelere yönelik kalıcı vergi avantajları sunacaklarını belirtti.

Orban, “Avrupa’nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceğiz. İşte buna ben atılım diyorum. 2 ve 3 çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Macaristan hükümetinin açıkladığı yeni düzenleme, şu şekilde uygulanacak:

3 çocuklu anneler için vergi muafiyeti Ekim 2025’te yürürlüğe girecek.

2 çocuklu anneler için ise Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.

Bu adımla birlikte, Macaristan’da doğum oranlarını artırmak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek hedefleniyor.

Macaristan, doğum oranlarını artırmaya yönelik teşvik paketleri uygulayan ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Daha önce de ailelere yönelik çeşitli ekonomik destek programları açıklayan ülke, vergisiz gelir avantajı ile nüfus artışına katkı sağlamayı amaçlıyor.

VERGİ MUAFİYETİ KARARI NASIL YANKI BULDU?

Uzmanlar, bu düzenlemenin çalışan anneler için önemli bir teşvik olacağını belirtiyor. Aynı zamanda Avrupa’daki diğer ülkelerin de benzer teşvikleri gündemine alabileceği ifade ediliyor.

Macaristan’ın bu kararı, nüfus artışını destekleme politikalarının giderek yaygınlaştığını gösterirken, önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde de benzer uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com