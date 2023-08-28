ASELSAN’dan 35 milyon dolarlık anlaşma

ASELSAN, 35,6 milyon dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladı.
KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik BAYKAR ile Akıncı platformlarında kullanılmak üzere, toplam bedeli 35.580.000 ABD Doları tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzalamıştır. TOLUN güdümlü mühimmatının ilk ihracat sözleşmesi gerçekleştirilmiştir.”
ASELSAN, geçen hafta cuma günü de 87 milyon dolarlık anlaşma açıklamıştı. Açıklamada “ASELSAN ,TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87.275.523 ABD Doları olan bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme aviyonik sistemleri kapsamakta olup, teslimatları 2027’ye kadar gerçekleştirilecektir.” denilmişti.
ASELSAN hisseleri yüzde 3,9’luk günlük yükselişle 39,28 liradan işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise yeni haftanın ilk gününde yüzde 2,5 yükseldi.