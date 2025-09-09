  1. Haberler
  3. Yurt Dışına Çıkış Harcı Artırıldı: 710 TL’den 1000 TL’ye Çıktı

Yurt Dışına Çıkış Harcı Artırıldı: 710 TL’den 1000 TL’ye Çıktı

Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar için yurt dışı çıkış harcı tutarı zamlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile alınan karar doğrultusunda, harç 710 liradan 1000 liraya yükseldi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Geçmişte yurt dışına çıkış harçları pul ile ödenirken, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu uygulama sona ermiş ve dijital ödeme dönemi başlamıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemeleri doğrultusunda ödemeler; GİB internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulamaları, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları ile PTT ve vergi dairelerinin veznelerinden yapılabiliyor.

Uzmanlar, harç tutarındaki artışın, yurt dışı seyahat planı olan vatandaşları doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Dijital ödeme sistemine geçiş ise hem işlemleri kolaylaştırıyor hem de eski “pul” dönemini tamamen sona erdiriyor.

