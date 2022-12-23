Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Fransız medyası yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu ve saldırganın yakalandığını duyurdu.

Uluslararası ajanslar, kimliği henüz belirlenemeyen, silahlı bir saldırganın Paris’in merkezinde yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında düzenlediği Silahlı Saldırı sonrası iki kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda insanın da yaralandığını duyurdu.

Fransa Savcılığı saldırıyı doğruladı ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İKİ KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Fransız medyası saldırganın rast gele ateş açtığını ve yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu yazdı.

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA RESTORAN VE DÜKKAN VAR

Paris polisi halka, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’nin bulunduğu Strasbourg-Saint Denis bölgesindeki Rue d’Enghien Caddesi’nden uzak durulması çağrısı yaptı.

Château d’Eau metro istasyonu yakınındaki bölgede kültür merkezinin yanı sıra çok sayıda restoran ve dükkan da bulunuyor.

SALDIRGAN YAKALANDI, OPERASYON DEVAM EDİYOR

Uluslararası ajanslardan gelen son bilgilere göre saldırgan etkisiz hale getirildi ve tutuklandı.

Fransız medyası saldırganın 69 yaşında olduğunu yazdı. Saldırının arkasındaki neden ve zanlının terör bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Geniş güvenlik önemlerinin alınan bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Polisin operasyonu devam ediyor…

İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEYE GİDİYOR

Fransa İçişleri bakanının bölgeye gideceği ve incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Paris belediye başkanı Anne Hidalgo ise soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

BÜYÜK BİR PANİK VARDI

Bölgedeki görgü tanıklarından biri 7 ya da 8 el silah sesi duyduklarını, çevredeki insanların büyük bir panik içinde kaçıştıklarını anlattı.

KİŞİSEL HESAPLAŞMA OLABİLİR

Saldırganın hemen yakalanması sürecin hızlanacağını gösteriyor.

Saldırının kişisel bir hesaplaşma olma ihtimali ön planda ancak yetkililer her ihtimali değerlendirdiklerini belirttiler.