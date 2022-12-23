Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
1 views
23 Aralık 2022 - 15:59

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Fransız medyası yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu ve saldırganın yakalandığını duyurdu.

Uluslararası ajanslar, kimliği henüz belirlenemeyen, silahlı bir saldırganın Paris’in merkezinde yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında düzenlediği Silahlı Saldırı sonrası iki kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda insanın da yaralandığını duyurdu.

Fransa Savcılığı saldırıyı doğruladı ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İKİ KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Fransız medyası saldırganın rast gele ateş açtığını ve yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu yazdı.

Son dakika...Pariste Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA RESTORAN VE DÜKKAN VAR

 

Paris polisi halka, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’nin bulunduğu Strasbourg-Saint Denis bölgesindeki Rue d’Enghien Caddesi’nden uzak durulması çağrısı yaptı.

Château d’Eau metro istasyonu yakınındaki bölgede kültür merkezinin yanı sıra çok sayıda restoran ve dükkan da bulunuyor.

SALDIRGAN YAKALANDI, OPERASYON DEVAM EDİYOR

Uluslararası ajanslardan gelen son bilgilere göre saldırgan etkisiz hale getirildi ve tutuklandı.

Fransız medyası saldırganın 69 yaşında olduğunu yazdı. Saldırının arkasındaki neden ve zanlının terör bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Geniş güvenlik önemlerinin alınan bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Polisin operasyonu devam ediyor…

Son dakika...Pariste Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEYE GİDİYOR

Fransa İçişleri bakanının bölgeye gideceği ve incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Paris belediye başkanı Anne Hidalgo ise soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

BÜYÜK BİR PANİK VARDI

Bölgedeki görgü tanıklarından biri 7 ya da 8 el silah sesi duyduklarını, çevredeki insanların büyük bir panik içinde kaçıştıklarını anlattı.

Son dakika...Pariste Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

KİŞİSEL HESAPLAŞMA OLABİLİR

 

Saldırganın hemen yakalanması sürecin hızlanacağını gösteriyor.

Saldırının kişisel bir hesaplaşma olma ihtimali ön planda ancak yetkililer her ihtimali değerlendirdiklerini belirttiler.

Son dakika...Pariste Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabah, erken seçim takvimini YSK’dan önce açıkladı! Önce apar topar silindi sonra ise…Sabah, erken seçim takvimini YSK’dan önce açıkladı! Önce apar topar silindi sonra ise…
Çalınan karttan para çekilirse zararı banka mı öder?Çalınan karttan para çekilirse zararı banka mı öder?
Tekirdağ’daki sahte doktor, gerçek doktor olmak istiyorTekirdağ’daki sahte doktor, gerçek doktor olmak istiyor
Tarkan ailesiyle fotoğraf paylaştıTarkan ailesiyle fotoğraf paylaştı
Dünya Kupasında Messi’yi kızdıran TürkDünya Kupasında Messi’yi kızdıran Türk
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NESRİN TRASPARAN ETEĞİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor kadrosunda bomba isimler! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sabah, erken seçim takvimini YSK’dan önce açıkladı! Önce apar topar silindi sonra ise…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demirören’in kanalında yılbaşı ikramiyesini eleştirdi! Uyarı gelince ’10 tane alalım’ dedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maria Zaharova’dan Vladimir Zelenskiy’e: Batının O. çocuğudur
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çalınan karttan para çekilirse zararı banka mı öder?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asgari ücret zammı sonrası marketlerde fiyat artışı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tekirdağ’daki sahte doktor, gerçek doktor olmak istiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bedelli askerlik ücreti 150 bin liranın üzerine çıkacak
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! ‘Geçim şartlarını karşılamıyor…’Aralık 22, 2022-4:39 pm
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAralık 22, 2022-4:38 pm
Benzinden sonra motorine de zam geliyorAralık 16, 2022-3:39 pm
İSPARK otopark ücretlerine rekor zam!Aralık 16, 2022-3:37 pm
METROCITY YANGIN SON DAKİKA.Aralık 16, 2022-1:13 pm
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu kararının ardından ilk açıklama: Belediye başkanı olarak devam edecekAralık 15, 2022-3:40 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !