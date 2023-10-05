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Ozon tabakasındaki delik, en büyük genişliklerinden birine ulaştı!

Ozon tabakasındaki delik, en büyük genişliklerinden birine ulaştı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Ekim 2023 - 9:10
Antarktika kıtası üzerindeki ozon tabakasında oluşan delik, bu yıl en büyük genişliklerinden birine ulaştı.

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