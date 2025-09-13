Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye Katıldı: Erdoğan’dan Önemli Mesaj!

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Katılım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’nda duyuruldu. Erdoğan, Gürzel’in AK Parti’ye geçişini değerlendirerek, “Saflarımızı sıklaştırıp, genişletiyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’den İstifa ve Gerekçeleri

Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etme gerekçesini tehdit edildiğini belirterek açıklamıştı. Gürzel, “Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim” dedi. Gürzel’in ardından CHP Beykoz Belediye Meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da partilerinden ayrılarak AK Parti saflarına katıldı.

Gürzel’den Teşekkür ve Beykoz’a Hizmet Vurgusu

Törende konuşan Gürzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca, Beykoz’a yönelik hizmetlerin artacağını belirten Gürzel, “Beykoz’un hedefini büyüteceğiz. Bundan sonra Beykoz’a gelecek hizmetleri ve Cumhurbaşkanımızın göstereceği desteği heyecanla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan Katılım Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AK Parti’nin güçlü ve kararlı duruşunu vurguladı. Erdoğan, “Bizler dava hareketiyiz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın üstünde tuttuk. AK Parti’nin tökezlemesini bekleyenler oldu, ama onlar tarih olup gittiler” dedi.

Erdoğan ayrıca teşkilatların güçlendirilmesine dikkat çekerek, “Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa, ülkemize o kadar iyi hizmet veririz. Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor, daha da genişletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılımı, Beykoz’daki siyasi dengeleri de hareketlendirdi. Gürzel ve arkadaşlarının partilerine katılımıyla, AK Parti safları Beykoz’da güçlenmiş oldu.