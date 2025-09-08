Özgür Özel’den büyük vaatler!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Örgüt Temsilcileri Meclisi’nin ilk toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, Türkiye’nin sorunlarını tespit eden bir vizyonla hareket ettiklerini belirterek, parti programının dört temel sütun üzerine oturduğunu söyledi: devlet, yönetim ve demokrasi; kalkınma ve ekonomi; sosyal devlet ve refah; dış politika, güvenlik ve dirençlilik.

Özel, vatandaşlık geliri ile ilgili vaatlerini şöyle açıkladı: “Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için temel vatandaşlık gelirini öneriyor ve vaat ediyoruz. Gerçekçi bir gelir testinden sonra her bireyin bundan faydalanmasını sağlayacağız. Aile içinde kadın en büyük desteği alacak.”

Dış politika konusunda da iddialı konuşan Özel, “AB’ye tam üyelik, dış politikadaki en önemli hedefimizdir. CHP iktidarında Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini bütün dünya destekleyecek. Gençlere yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa vaat ediyoruz” dedi.

Özel, mevcut iktidarı eleştirerek, “Ülkeye vereceği hiçbir şey kalmayan bir iktidar var. Türkiye’de Erdoğan’ın çıkarları ile milletin çıkarları birbirinden ayrışmıştır. CHP olarak kaybetmeleri için en büyük tehdit biziz” ifadelerini kullandı.