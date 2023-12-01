Özgür Özel – Meral Akşener görüşmesinin perde arkası! İttifak yapılacak mı?

‘SÜREÇ ŞEFFAF İLERLİYOR’

Yapılan görüşmeye ilişkin konuşan CHP kurmayları, Özgür Özel’in şeffaf bir şekilde görüşmede neleri konuştuğunu anlattığına dikkat çekti.

Cumhuriyet’in haberine göre partinin artık görüşmeleri bu şeffaflıkta sürdüreceğini söyleyen kurmaylar, İYİ Parti’yle ittifaka ilişkin “Genel başkanımız gerekli tüm sözleri söyledi. İYİ Parti’nin tek başına seçime girme kararını saygıyla karşıladığımızı anlattı. Bu nedenle toplu bir ittifak değil de yerelde, bazı il ve ilçelerde iş birlikleri olup olamayacağı konusunda görüştüklerini söyledi. Bundan sonra İYİ Parti’nin vereceği kararı bekleyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi, zorla yapılacak bir ittifakın kimseye faydası yok. Ancak toplumun beklentileri de ortada. Toplumun iyi yönetim, sosyal belediyecilik için bir beklentisi var. Bunun için de bazı yerlerde iş birliklerine ihtiyaç var” değerlendirmesini yaptı.