MUHARREM İNCE’NİN CHP’YE DÖNÜŞÜNDE 30 MİLYON TL’LİK ENGEL

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye geri dönüş süreci, ortaya çıkan 30 milyon liralık borç krizi nedeniyle çıkmaza girdi. Memleket Partisi’nin feshedilerek CHP’ye katılım sürecinde yaşanan mali engel, taraflar arasında anlaşmazlığa neden oldu.

MEMLEKET PARTİSİ’NİN CHP’YE KATILIM PLANI

Memleket Partisi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Parti Meclisi toplantısında, oy birliğiyle partinin feshedilerek tüm yöneticilerle birlikte CHP’ye katılması yönünde karar aldı. Bu çerçevede, partinin tüm borç ve alacaklarıyla birlikte CHP’ye devredilmesi öngörülüyordu.

Ancak yapılan incelemeler sonucunda, Memleket Partisi’nin 30 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı. CHP yönetimi, borcun devralınmasını kabul etmeyerek bu konuda net bir duruş sergiledi.

CHP’DEN BORÇ DEVİR TALEBİNE RET

CHP, Muharrem İnce ve Memleket Partisi yöneticilerinin partiye katılımına sıcak baktığını belirtti ancak 30 milyon liralık borcun devrini kesin bir dille reddetti. CHP kaynaklarına göre, parti Memleket Partisi’nin mali yükünü üstlenmek istemediği için katılım süreci beklemeye alındı.

Bu gelişme üzerine Muharrem İnce ve ekibinin, CHP yönetimi ile çözüm arayışına girdiği ancak henüz bir uzlaşı sağlanamadığı öğrenildi.

İNCE: “BABA OCAĞINA DÖNMEK İSTİYORUM”

Muharrem İnce, CHP’ye dönüşünü daha önce “baba ocağına dönmek” olarak nitelendirmiş ve partiyle yollarını tekrar birleştirme konusunda istekli olduğunu ifade etmişti. Ancak ortaya çıkan mali engeller, bu süreci zora soktu.

Siyasi kulislerde, İnce’nin bu sorunu aşmak için farklı çözümler arayabileceği ve bağımsız olarak CHP’ye katılma ihtimalini değerlendirdiği konuşuluyor.

CHP’YE DÖNÜŞ SÜRECİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Muharrem İnce’nin CHP’ye katılımı için taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Ancak borç meselesi çözüme kavuşturulmadan sürecin ilerlemesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Önümüzdeki günlerde CHP ve Memleket Partisi yöneticileri arasında yeni görüşmelerin yapılması bekleniyor. İnce’nin dönüşünün nasıl şekilleneceği ve borç krizinin nasıl çözüleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com