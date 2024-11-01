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Özgür Özel cumhurbaşkanlığı için kesin kararını açıkladı

Özgür Özel cumhurbaşkanlığı için kesin kararını açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2024 - 17:15

Özgür Özel cumhurbaşkanlığı için kesin kararını açıkladı

Özgür Özel MYK grup toplantısı öncesinde basına verdiği demeçte, cumhurbaşkanlığı adaylığı için “Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Ahmet Özer’ gündemiyle bugün Avcılar’da basına kapalı olarak grup toplantı gerçekleştirecek. Özel toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı için “Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim.” dedi.

“RANTI YÖNETMEK İÇİN GELİYORLAR”

“Bir gözümüz Silivri’de, kulağımız elimiz Eseyurt’ta.’ diyen Özel, “Milletvekili arkadaşlarımız Esenyurt’u artık hiç boş bırakmayacak, hiçbirimiz bırakmayacağız. Belediye meclisinden bir vekil seçmek yerine, kaymakamı buraya kayyum atadılar. Esenyurt’u değil, rantı yönetmek için geliyorlar.” dedi.

“PAZARTESİ GÜNÜ ZİYARET EDECEĞİZ”

İftira ile parti üyesinin Silivri’ye koyulduğunu söyleyen Özel, Ahmet Özer’in Silivri ziyaretine ilişkin, “Ahmet Özer’i Silivri’de ziyaret için Adalet Bakanlığı’nın onayını bekliyoruz. Kötü niyet atfetmek istemiyorum. Mesai saatlerinde yetişmemiştir mutlaka. Onaylanınca pazartesi günü Silivri ziyaretinde bulunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘SİNE-İ MİLLET’ TARTIŞMALARINA ÖZEL’DEN YANIT

Kılıçdaroğlu’nun “Sine-i Millet” çıkışına da değinen Özel, “Sine-i Millet tartışmasını tuzaklıyorlar. Ara seçim ve felaket doğurur, muhalefeti uyardım. Biz ara seçim değil, erken seçim istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“BEN ADAY OLMAYACAĞIM”

‘CHP seçime bugünden hazır durumda’ diyen Özel’e ‘Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?’ sorusu yöneltildi. Özel, şu cevabı verdi:

Adaylıkta da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Bizim aday sorunumuz yok, AK Parti’nin adayı kim? Erdoğan aday olamayacaksa kim aday olacak, hangi damat aday olacak?”

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