Oyuncu Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı: “Babaannemin yöntemi”Oyuncu Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı:

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat, cilt bakımının aile yadigarı olduğunu açıkladı.

2014 Miss Turkey yarışmasında üçüncü güzel seçildikten sonra oyunculuğa yönelen Aybüke Pusat, güzelliğiyle dikkat çeken ünlülerden.

Güzel oyuncu, cilt bakım alışkanlıklarının ebeveynlerinden yadigar olduğunu söyledi.

CİLT BAKIMI

Uyguladığı rutin sayesinde cildinde sivilcelenme, yıpranma ve kuruma olmayan Pusat, “Cildim çok kuru olduğu için kendimi bildim bileli nemlendirici krem kullanırım. Çocukluktan gelen bir alışkanlık” sözleriyle bakım rutini hakkında bilgi verdi.

Yüz ve boyun bölgesini derinlemesine temizledikten sonra limon suyu sürüp kurumasını bekliyorum diyen Aybüke Pusat, bu yöntemin babaannesine ait olduğunu açıkladı.

Pusat, soda ve Türk kahvesi karışımıyla da cildini ölü hücrelerden kutarıyor.