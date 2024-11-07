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Ünlü mimar sevgilisiyle fotoğraf paylaştı sosyetenin diline düştü

Ünlü mimar sevgilisiyle fotoğraf paylaştı sosyetenin diline düştü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 17:35
Murat Tabanlıoğlu’nun yeni sevgilisiyle paylaştığı öpüşme fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi çekti. Ünlü mimarın özel hayatıyla ilgili bu paylaşım, sosyetenin gündemine oturdu.

Ödüllü mimar Murat Tabanlıoğlu, Ağustos ayında asistanı Tuba İnan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü mimarın, sevgilisi ile çekildiği bir öpüşme fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşması, kısa sürede sosyetenin gündemine oturdu.

“Bebeğimle Dans” Notuyla Dikkat Çekti
Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, 64 yaşındaki Tabanlıoğlu, eğlence mekanında sevgilisiyle dans ederken çekilen bu özel anı “Bebeğimle dans” notuyla takipçilerine sundu. Paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Eski İlişkileri ve Özel Hayatı
2015 yılında iş ortağı Melkan Gürsel’den boşanan Murat Tabanlıoğlu, ardından Nina Öger ile uzun süreli bir ilişki yaşamış ve evleneceği tahmin edilmişti. Ancak Tabanlıoğlu, bu 9 yıllık ilişkisini de sonlandırarak yeni bir ilişkiye adım attı.

Murat Tabanlıoğlu Kimdir?
İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan Murat Tabanlıoğlu, 1992 yılında Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Viyana’da önemli mimarlarla çalışarak edindiği tecrübelerle Türkiye’ye dönen Tabanlıoğlu, 1990’da babası Dr. Hayati Tabanlıoğlu ile Tabanlıoğlu Mimarlık’ı kurdu.

Tabanlıoğlu, Türkiye’de ve yurt dışında pek çok önemli projeye imza atarken, İstanbul Bilgi Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde mimari dersler vermiştir. RIBA (Royal Institute of British Architects) ve AIA (American Institute of Architects) üyesi olan Tabanlıoğlu, 1999 yılından bu yana uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katılmaktadır.

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