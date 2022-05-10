Otomobil fiyatlarına zam bekleniyor!

Çip krizi, dolar kuru, Rusya Ukrayna savaşından dolayı kapanan fabrikalar derken daha da zor bir sürece giren otomobil sektörü için yeni açıklama geldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2022’de her ay daralan otomobil piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yenigün, otomobil piyasasında 2022’nin en önemli olayının ‘bulunurluk’ olacağını ifade etti.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’a konuşan ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt “Dünyada enflasyonist bir ortamla karşı karşıyayız. Maliyetlerin artması araç fiyatlarının artma ihtimalini yükseltti” dedi.

ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2022 yılına dair öngörülerde her çeyreğin bir öncekinden daha iyi olabileceği ve çip krizinin etkisinin azalacağı beklentisinin hakim olduğunu kaydederek, “Ancak Rusya-Ukrayna savaşı durumu tamamıyla değiştirdi. Bugün baktığımız zaman arz ve lojistik kaynaklı problemlerin arttığını görüyoruz. Bu problemler daha kompleks, karmaşık ve büyümüş durumda. Bu sene dünya genelinde yapılan tahminler normal şartlara göre 3-5 milyon adet aracın üretilememesi sonucunu doğuracağını gösteriyor. Arz kaynaklı problemler önümüzdeki seneye de sarkacak” dedi.

2022’de Türkiye otomotiv sektöründe ilk gündem maddesinin ‘bulunurluk’ olacağını vurgulayan Bozkurt, “Pandemi kaynaklı sorunların yol açtığı çip, lojistik ve hammadde ile ilgili belirsizlikler sürdükçe 2022 yılı için pazar kapanışı tahmininde bulunmak zorlaşıyor. 2022 yılı iç pazar tahminlerine göre geçen seneki iç pazar adetlerini yakalamak büyük başarı olacak” ifadesini kullandı.

“ENFLASYONİST ORTAM 2022’DE DE DEVAM EDECEK”

Dünyadaki enflasyonist ortama da dikkat çeken Ali Haydar Bozkurt, “Bunun üzerine enerji fiyatlarında ciddi sıçramalar mevcut. Bu durum da enflasyon artış trendinin devam etmesine neden olacak. FED her ne kadar hızlı bir faiz artırımı döngüsüyle bu enflasyonist ortamı dizginlemeye çalışsa da gerek ülkemizde gerek dünyada enflasyonist ortam 2022’de de devam edecek. Bu da ister istemez bütün firmaların, markaların maliyetlerini artıracaktır. Maliyetlerin artması da gerek sıfır kilometre araçlarda gerek ikinci el araçlarda fiyatların artması ihtimalini yükseltti. Dolayısıyla sistemin bir arz bir de fiyat tarafı var. Bu durum, araç bulunabilirliğini sıkıntıya sokacaktır. Aynı zamanda da enflasyon nedeniyle de fiyatların yukarı yönlü devam etme ihtimali artıyor” görüşünü paylaştı.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Bozkurt, otomotiv sektörünün devletin toplam vergi gelirlerinin önemli bir oranını teşkil ettiğinden de bahsederek, dünyadaki gelişmelere paralel şekilde adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda sektörün, taşıt alım vergileri, KDV, ÖTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtlarda kullanılan akaryakıtın vergisi, firmaların ödediği vergiler ve yarattığı istihdam da dahil olmak üzere çok ciddi bir kaynak yarattığını kaydeden Bozkurt, “Bu kaynağı korumak ve desteklemek üzere dünyada meydana gelen değişimlere uyum sağlamak hedefiyle sürdürülebilir orta vadeli plan çerçevesinde gerekli adımları hep beraber atmamız gerekiyor” dedi.

“REKABETÇİ GÜCÜMÜZÜ MUTLAKA KORUMAMIZ GEREKİYOR”

İç pazar büyüklüğünün önem teşkil ettiğini anlatan Bozkurt, “Küresel arenada rekabet üstünlüğümüzü koruyarak daha da geliştirmek adına, yeni yatırımların ileri yeni teknolojilerle birlikte ülkemize gelmesinin önünü açmak açısından iç pazarın büyüklüğü önem taşıyor. Yakın geleceğe, gerek altyapı gerekse bir yandan mevzuat düzenlemeleri ve uygulamalar ile hazırlıklı olmamız, küresel arenadaki rekabetçi gücümüzü mutlaka korumamız gerekiyor. Bu durumda vergilendirme sistemimizin günün koşullarına göre yeniden değerlendirilip devreye alınması yerinde olacaktır. Böylelikle, iç pazarın yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesinin de önü açılacaktır” önerisinde bulundu.