onursal başkanımız unutulamaz

Trabzonspor’da hizmet vermiş ve formasını giyen efsaneler bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirirken, spor uzmanları da yaşananlara tepki gösterdi. Teknik direktör Sadi Tekelioğlu, “Trabzonspor kulübünde efsane başkan Mehmet Ali Yılmaz’ı yok saymak; kuruluşu da, Trabzonspor’u da yok saymaktır. Trabzonspor tarihinde sadece adıyla var olmaya çalışan insanların olduğu yerde Mehmet Ali Yılmaz’ı görmemek, bahsetmemek, yok saymak ancak yok olmaları gereken insanlardır” dedi.

Yaşananlara tepkiler çığ gibi büyürken, eski efsanelerin tamamı bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Taraftarlar, taraftar grupları da Mehmet Ali Yılmaz isminin kuruluş yıldönümünde geçmemesini kabul edilemez olduğunu ifade etti. Siyaset dünyasını da bu duruma sessiz kalmadı. Demokrat Parti Trabzon İl Teşkilat Başkanı Tahsin Azaklı, “Tesislerinde idman ve konaklama yaptığınız, Trabzonspor’a önemli değerler katan Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ı anmamak saygısızlıktır” sözleriyle yaptı.

İŞTE O TEPKİLER:

SADİ TEKELİOĞLU (Teknik Direktör):

Trabzonspor kulübünde efsane başkan Mehmet Ali Yılmaz’ı yok saymak; kuruluşu da, Trabzonspor’u da yok saymaktır. Trabzonspor tarihinde sadece adıyla var olmaya çalışan insanların olduğu yerde Mehmet Ali Yılmaz’ı görmemek, bahsetmemek, yok saymak ancak yok olmaları gereken insanlardır. Tarihinde Trabzonspor’a karşılıksız maddi manevi özellikle de maddi destek veren kaç kişi var ki Mehmet Ali Yılmaz’ı yok sayma cesaretini gösteriyorlar. Mehmet Ali Yılmaz’ı yok sayanlar önce onursal başkan unvanını sonra da tesislerdeki ismini silsinler. İki odalı bir kulüpten hatta irtibat bürosundan o dönemin en büyük tesisini yapan, o dönemin en büyük oyuncularından Ünal Karaman’ Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş isterken Trabzonspor’a alan, yine o dönemin kaliteli isimlerinden Osman Demirci’yi Fenerbahçe’den Trabzonspor’a, İngiltere Premier Ligi’nden Campell’i, Jan Marie Paff’ı ve adını sayamayacağımız çok önemli oyuncuları Trabzonspor’ a kazandıran bir insana bu yapılan ayıptır, terbiyesizliktir, hainliktir, hatta ihanettir.

KAPTAN KEMAL (Efsane Futbolcu):

Trabzonspor’a hizmet vermiş her kişi benim için özeldir. Trabzonspor formasını giymiş her futbolcu benim için önemlidir. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Hele ki bu kulübe önemli hizmetleri dokunmuş Onursal Başkanımız gibi birini unutmak kimsenin kabul edeceği bir durum olamaz. Ben 8 kupa kazanmış bir futbolcuyum. Kaptan Kemal diye biliniyorum. Bu denli hizmet vermiş bizlere hak ettiğimiz değer veriliyor mu? Sorgulanması gereken bence budur.

TUNCAY SOYAK (Teknik Direktör):

Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonspor için ve Türk futbolu için önemli bir değerdir. Bu özellikleri nedeniyle Onursal Başkan sıfatı almıştır. Tesisler kazandırmış, Trabzonspor’u Türkiye’de 4 büyük takım arasına alan kişidir. Böylesine önemli bir değerimizi unutmak olmaz. Trabzonspor’a hizmet eden tüm başkanlarımız çok değerlidir. Bunu bir hata olarak kabul edelim ve bir daha tekrarlanmamasını dileyelim. Biz birlik olduğumuzda neleri başarabileceğimizi herkese gösterdik.

LEMİ ÇELİK (Eski Futbolcu):

55 yıl kutlamaları çok daha görkemli olmalıydı. Eski başkanlar, eski futbolcular, kulübe emek vermiş birçok kişi davet edilebilirdi. Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz ve diğer başkanların mutlaka bu önemli günde davet edilmesi gerekirdi. Kulübün formasını 10 yıldan fazla giyen tüm futbolcular çağrılmalıydı. O törende yapılan konuşmada Sayın Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ın adını geçmemesi ve davet edilmemesi üzüntü verici. Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu neden böyle bir şey yaptı anlamak mümkün değil. Onu yanlış mı yönlendirdiler bilemiyorum.

ENGİN ÇINAR (Efsane Futbolcu)

TRABZONSPOR, kutlamalarında daha önce şampiyonluk yaşamış bu takım ilk şampiyonluklarını yaşatan ben ve arkadaşlarımın davet edilmemiş olması ayıptır. Bizlerin böyle bir organizasyondan haberi olmaması cahil ve ayıptır. Bizi geçtim Trabzonspor Onursal Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz bu takımı tek başına büyütmüş tesisleri yapmış Sayın başkanı adının anılmaması davet edilmemesi büyük terbiyesizlik. Bunlar gösteriş budalası insanlar. Kazandıkları tek şampiyonlukla bir şeyler yaptıklarını sanıyorlar. Bu durumların yaşanmasında dolayı utanıyorum. Yazıklar olsun.

MURAT TAŞKIN (Spor Yazarı):

Kitleleri temsil eden yerlere seçilenlerin hata yapma lüksleri pek yoktur. Yaparlar ise kamuoyu tarafından eleştirilirler. Hele hele yer Trabzon, söz konusu da Trabzonspor olunca yetkiyi elinde bulunduranlar pür dikkat kesilmesi, kılı kırk yararak hata yapmamak için olağanüstü çaba göstermesi gerekir. Bir futbol takımı olmaktan öte, kimlik olarak kabul edilen bir takımın değerlerinden söz edecek iseniz unutma gibi lüksünüz yoktur. Hele hele bu sizden önce son kupalı şampiyonluğun, hem de bugünkü tesisleri kazandırmış başkanı, yöneticisi ise. Baltayı taşa vurmuşsunuz demektir.

TEVFİK KAYNAR (Spor Yazarı)

Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ın hizmetleri tartışılmaz. Trabzonspor bugünlere gelmesinde kendisi büyük pay sahibidir. 55 yıl kutlamalarında bizzat kendim katıldım. Belki başkan bey Mehmet Ali Yılmaz’ı unutmuş olabilir ancak Mehmet Ali Yılmaz unutulacak bir isim değil. Mulaka bunun telafi edilmesi lazım. Tekrarının da olmaması lazım. Bunlar birkaç kere tekrarlandı daha öncede şampiyonluk kutlamalarında, divan toplantılarında yaşadık. Bunlarla ilgili daha öncede yazılar yazdık. Dileğimiz tekrarının olmaması gerekir.

BEHRAM KILIÇ (Spor yazarı):

Büyük bir gururla yazdığım Efsane 61 Maç-Trabzonspor Tarihi kitabının önsüzünü Mehmet Ali Yılmaz’a ayırmıştım. Onursal Başkanımız; ‘Cemil’i, Kadir’i, Şenol’u, Ali Kemal’i, Ahmet Suat’ı, Özkan Sümer’i, Necmi’yi, Tuncay’ı İskender’i, Kazım Koyuncu’yu’ kısaca kulübe hizmet eden herkesi kucaklayan bir önsöz kaleme almıştı. Ayırmadan ve ötekileştirmeden. Onursal Başkana da bu yakışırdı zaten. Onunla zaman içinde fikir ayrılığına düşen eski arkadaşları bile O’nun Trabzonspor’a verdiklerini hep dile getirdiler. Faruk Özak döneminin yöneticilerinden Hamdi Özcan bana şunu söylemişti mesela. ‘Trabzonspor M.Ali Yılmaz’dan önce defalarca şampiyon oldu ama bir taşra takımıydı. M.Ali Yılmaz, Trabzonspor’u masada 4. Büyük yapan başkandır’. Muhittin Öztürk’un şu açıklaması olmuştu bir görüşmemizde: M.Ali Yılmaz’ın verdiklerini şehirde verecek kimse yoktu. Bunu bir çok eski yöneticiden dinledim. Eski futbolculardan da. Gazete manşetlerinden de okudum. Trabzonspor camiası birçok oyuncusuna jübile yapamadı. Vefalı davranmadı. Maalesef camianın böyle bir kimliği var. Aynı camianın Onursal Başkana gerekli vefayı göstermemesine de bir gazeteci olarak üzülüyorum. Özellikle bunca başarının yaşandığı bir ortamda böylesine bir tavır içine girilmesine gerçekten bir anlam veremiyorum. Birileri birilerini daha çok sevebilir, yâd edebilir, onere edebilir de. Ama M.Ali Yılmaz’ı yok saymak, görmemek M.Ali Yılmaz’a bir şey kaybettirmez. Onu görmeyene de bir şey de kazandırmaz. Onu görmemek Trabzonspor tarihini inkâr etmektir.

TAHSİN AZAKLI (Demokrat Parti Trabzon İl Teşkilat Başkanı)

TRABZONSPOR’UN 55’inci Kuruluş yıl dönümünde, başkanlık yapmış Tüm başkanlar anılırken halen onun isminin geçtiği tesislerde idman ve konaklamalarınızı yaptığınız Spor ve Devlet bakanlığı yapmış Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ın isminin anılmaması büyük saygısızlıktır. Tıpkı, Trabzonspor’da da yöneticilik yapmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir hayırlı olsuna gidemediğiniz gibi üzücü olmuştur. Trabzonspor partiler üstü bir kurumdur. Eğer birilerine gidilecekse, ya da birinin ismini konuşmak için bir yerlerden mi izin almanız gerek? El insaf” ifadelerini kullandı.

HÜSNÜ ÖZBAK (Gençlerbirliği Başkanı):

Unutulmaması gereken değerler vardır. Bu değerlerin bir tanesi de Trabzonspor’umuzun Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’dır. Mehmet Ali Yılmaz’ın ismini unutanlar, o girdikleri tesislerin ismine bir daha baksınlar. Trabzonspor’un bu günlere gelmesinde Mehmet Ali Yılmaz’ın yaptıklarına baksınlar. O ismin altında nelerin yattığını düşünsünler öyle konuşsunlar.

NEŞAT KARAHASAN (Trabzonspor Taraftarı):

Trabzonspor partiler üstü bir kurumdur. Trabzonsporlu yalnızca Trabzon’da değil, 81 vilayette ve dünyanın her yerinde vardır. Bu nedenle Trabzonspor büyüktür. Hele ki Mehmet Ali Yılmaz Trabzonspor’un çok önemli bir değeridir. Bu kulüp için çok önemli hizmetler vermiştir. Bu nedenle de kendisine Onursal Başkanlık sıfatı verilmiştir. Onu yok saymak Trabzonspor’u yok saymaktır. Mehmet Ali Yılmaz bu şehre ve kulübe mührünü vurmuştur. Kimse o mührü kazıyamaz.

TEMEL KORKMAZ (Kasaplar Odası Başkanı):

Trabzon ve Türk spor tarihinin ve Siyaset tarihinin en önemli isimlerinden biridir Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz. Onu biz çok seviyoruz. Hem Trabzon’a hem de Trabzonspor’a büyük hizmetlerde bulunmuş bir insan bu kulübe büyük hizmetler vermesine rağmen adının anılmaması ve davet edilmemesi büyük saygısızlık. Trabzonspor kulübü başkanı Sayın Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’a yanlış yapmıştır. Bu tutumu kesinlikle doğru bulmuyorum. Sevgili başkana selam ve saygılarımızda biz her zaman onun arkasındayız.