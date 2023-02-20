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Onur Bulut transferinde kriz büyüyor! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor gerçekleri… ‘İmza geçersiz’ dediler, suç duyurusunda bulunacak…

Onur Bulut transferinde kriz büyüyor! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor gerçekleri… ‘İmza geçersiz’ dediler, suç duyurusunda bulunacak…
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20 Şubat 2023 - 10:04

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi gün geçtikçe büyüyor. Kayserispor’un Fenerbahçe ile toplam 2.9 milyon Euro’ya el sıkışmasının ardından Beşiktaş devreye girip 1 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kullandı ve imzayı attırdı. Ancak yaşanan kriz sonrası Kayserispor parayı Beşiktaş’a geri gönderdi. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra siyah-beyazlıların 8 Şubat’ta kadrosuna kattığını açıkladığı 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi gün geçtikçe büyüyor. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra siyah-beyazlıların 8 Şubat’ta kadrosuna kattığını açıkladığı 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Sabah’ın haberine göre; Onur Bulut için Beşiktaş ve Fenerbahçe, oyuncuya devre arası öncesinde talip olmuştu. Bu süreçte sarı-lacivertliler, Kayserispor cephesiyle Mame Thiam transferinden kalan 1.6 milyon Euro alacağını silip, üzerine 1.3 milyon Euro da bonservis içeren toplam 2.9 milyon Euro’luk bir anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE’NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Kayserispor, 28 yaşındaki sağ bek ile geçtiğimiz ay 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalarken, içeriğinde de 6 Şubat’a kadar F.Bahçe’nin öncelikli hakkı olduğu, sonrasında ise herhangi bir kulübün 1 milyon Euro çıkış bedeli ödemesi halinde futbolcunun tek taraflı sözleşmeyi sonlandırma hakkının bulunduğu kayda geçti.

Sarı-kırmızılılar, Onur’a FENERBAHÇE ile görüşmesi yönünde telkinde bulunurken oyuncu da sarı-lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki ile görüştü ancak teklifi kabul etmedi.

KAYSERİSPOR ‘İMZA GEÇERSİZ’ DEDİ

Beşiktaş, 6 Şubat geçtikten sonra 1 milyon Euro’yu Kayserispor’a göndererek milli futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar bu parayı aynı gün iade ederek, yapılan sözleşmeyi başkan vekili Nurettin Açıkalın’ın imzaladığını ancak kendisinin imza yetkisinin bulunmadığını belirterek ilgili sözleşmenin geçersiz olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri tarafı, Beşiktaşlı idarecilerle görüşüp, “Konuyu tatlıya bağlayalım” mesajı iletti. Ancak Beşiktaş, kendilerinin protokollere uygun hareket ettiğini belirtip 1 milyon Euro dışında herhangi bir ödeme yapmayacaklarını kaydetti.

Siyah-beyazlılar, tüm sözleşme ve protokollerin, maillerin, WhatsApp mesajlarının dahi kendilerinde olduğunu ifade edip haklı olduklarını belirtti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR

Kayserispor konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşımaya hazırlanırken, bir hamle de Onur’dan geldi. Oyuncu, Kayseri ile sözleşme imzaladığı gün aynı odada yer alan tüm sarı-kırmızılı yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Kayserispor’un hukuki işlerini F.Bahçe’nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu yürütürken, Beşiktaş da ilgili tüm belgeler ışığında çok sayıda avukat ile görüştüklerini ve herhangi bir sorun görmediklerini belirtti.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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