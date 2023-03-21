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Önce Karadeniz sonra Baltık Denizi… Havada tehlikeli yakınlaşma! Rusya’dan ilk görüntü geldi

Önce Karadeniz sonra Baltık Denizi… Havada tehlikeli yakınlaşma! Rusya’dan ilk görüntü geldi
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21 Mart 2023 - 15:49

Amerikan ordusunun, bir insansız hava aracının Rus savaş uçaklarının müdahalesi sonrası Karadeniz’e düştüğünü açıklamasının yankıları sürerken krizin ikinci perdesi Baltık Denizi’nde yaşandı.

Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının önleme yaptığı sırada çarptığı ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) Karadeniz’e düştü.

ABD Rusya ilişkilerinin bir kez daha gerilmesine nenden olan kaza sonrası iki taraf birbirini suçlarken krizin ikinci perdesi Baltık Denizi’nde yaşandı.

Rus SU-35 savaş uçağı, Amerikan Reaper insansız hava aracının düşürülmesinden günler sonra Baltık Denizi üzerinde iki ABD B-52 nükleer bombardıman uçağına önleme yaptı.

Önce Karadeniz sonra Baltık Denizi... Havada tehlikeli yakınlaşma Rusyadan ilk görüntü geldi

Rusya Savunma Bakanlığı önleme görevini yerine getiren savaş uçağının ABD uçaklarının bölgeden uzaklaşmasının ardından üsse döndüğünü duyurdu.

Rus merkezli Telegram uygulaması üzerinden yapılan yazılı açıklamada ’20 Mart’ta Baltık Denizi üzerinde görev yapan Batı askeri bölgesinin hava savunma kuvvetleri Rusya Federasyonu sınırı yönünde uçan iki hava hedefi tespit etti’ denildi.

Hedeflerin ABD Hava Kuvvetleri B52H stratejik bombardıman uçakları olduğu belirtildi.

Bakanlık, Su-35’in uçuşunun uluslararası hava sahası kullanımına ilişkin kurallara uygun olduğunu söyledi.

Açıklamada, ‘Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmedi’ denildi.

Su-35’ten çekildiği iddia edilen görüntüler bu bilgiyi doğruladı. Yakın mesafeden çekilen videoda, iki Amerikan uçağından birinin bulutların üzerinde süzüldüğü görülüyor.

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