ABD’de ‘Donald Trump’ alarmı! Talimat verildi; ülke tarihinde bir ilk…

Trump eğer tutuklanırsa bir suçla itham edilen ilk eski ABD başkanı olacak. Eski bir ABD başkanının tutuklanması olasılığına karşı New York’taki Manhattan bölgesinde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. New York’ta polis teşkilatı içindeki tüm memurlara, dedektifler dahil olmak üzere, üniforma giyilmesi talimatı verildi.BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Mahkeme binası önüne çelik barikatlar çekildi. Çok sayıda medya mensubu da buraya kamp kurmuş durumda.Washington ve Los Angeles’ta da yetkililer bu olasılığa karşı görevdeki kolluk kuvveti sayısını artırıyor.

Washington’da yer alan ABD Kongresi’nde de güvenlik seviyesi yükseltildi.Los Angeles’ta da yerel polisin yanı sıra federal güvenlik birimlerinin de olası protestolara karşı hazırlık yaptığı aktarılıyor.

YETİŞKİN FİLM YILDIZINA ‘SUS PAYI’ ÖDEMESİNDE ‘SAHTECİLİK’ İDDİASIDonald Trump, eski porno yıldızı Stormy Daniels’e yapılan 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili soruşturuluyor.New York’taki savcılık, yapılan ödemenin kayda geçirilişinde sahtecilik yapılıp yapılmadığını araştırıyordu.Amerika’da bir suçu örtbas etmeye çalışmak, o suçun niteliği ne olursa olsun daha ciddi bir suçlamaya evrilebiliyor. SUÇLU BULUNMASI BEKLENİYORABD medyasında genel kanı Trump’ın suçlanacağı yönünde. Eğer bu gerçekleşirse, Trump, Florida’daki evinden New York’a getirilecek, burada parmak izi alınacak ve fotoğrafı çekilecek.New York Polis Teşkilatı ve FBI’ın, eski ve görevdeki ABD başkanlarını korumakla görevli olan ABD Gizli Servis’i ile de temasa geçtiği, olası bir tutuklamayı değerlendirdiği bildiriliyor.Trump hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmama kararı New York Şehri Bölge Savcısı Alvin Bragg’a ait.Bragg, Cumartesi günü çalışanlarına gönderdiği bir elektronik posta ile “New York’ta hukukun üstünlüğünü tehdit edecek ya da bizi sindirmeye çalışacak girişimlere hoşgörü göstermeyeceğiz” mesajı vermişti.Bu elektronik posta, Trump’ın tutuklanması halinde taraftarlarına protesto çağrısı yapması sonrası atılmıştı. TRUMP TUTUKLANIRSA NE OLUR?Eğer suçlu bulunursa Trump’ın avukatları eski başkanın tutuklanmasında standart prosedürlerin izleneceğini belirtti.Yani Trump Florida, Mar-a-Lago’daki evinden New York City adliyesine giderek orada parmak izlerini verip, sabıka fotoğrafı çektirecek.Bu tip tarihi bir girişimin, Trump ile ilgili güvenlik endişeleri göz önüne alındığında nasıl uygulanacağı belirsiz. Girişim muhtemelen bölge savcılığı ile Trump’ın yasal ekibi arasında müzakerelere konu olacak.