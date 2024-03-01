Olimpos’un en eski tesisi Kadir’in Ağaç Evleri yandı

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, tesis kullanılamaz hale geldi. İşletmenin sahibi Kadir Kaya, söndürme çalışmalarını böyle izledi. (Fotoğraf: Antalya Gündem)

GEÇTİĞİMİZ SENE SEL VE YANGIN ÇIKMIŞTI

Kadir Kaya’ya ait tesiste daha önce de bir yangın ve bir de sel felaketi yaşanmıştı. Antalya’nın turizmde simgesi haline gelen ve çok sayıda ödülü bulunan tesisin yanması büyük üzüntü yarattı.