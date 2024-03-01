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Olimpos’un en eski tesisi Kadir’in Ağaç Evleri yandı

Olimpos’un en eski tesisi Kadir’in Ağaç Evleri yandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Haziran 2024 - 9:32

Dünyaca ünlü turizm bölgesi Olimpos’ta 30 yılı aşkın süredir hizmet veren ve bölgenin ilk turizm tesisi olan Kadir’in Ağaç Evleri, dün gece çıkan yangında kül oldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Olimpos’ta Kadir Kaya’ya ait olan “Kadir’in ağaç evleri” olarak bilinen tesis çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Uluslararası Backpacking camiasında popüler olan Kadir’in Ağaç Evleri 31 yıl önce kurulmuştu.

100 bungalov, 10 kabin ve 4 odadan oluşan tesiste, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, tesis kullanılamaz hale geldi. İşletmenin sahibi Kadir Kaya, söndürme çalışmalarını böyle izledi. (Fotoğraf: Antalya Gündem)

GEÇTİĞİMİZ SENE SEL VE YANGIN ÇIKMIŞTI

Kadir Kaya’ya ait tesiste daha önce de bir yangın ve bir de sel felaketi yaşanmıştı. Antalya’nın turizmde simgesi haline gelen ve çok sayıda ödülü bulunan tesisin yanması büyük üzüntü yarattı.

Kadir’in Ağaç Eleri’nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı. O dönem tesisin yüzde 90’ı yanmıştı. Kadir’in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı. Daha önce de bir kez yanan Kadir’in ağaç evleri, böylece ikinci felaketi yaşamış oldu. (Fotoğraf: Antalya Gündem)

SEL DE VURDU

2009 yılında Kumluca Olympos’ta yaşanan sel felaketinde de Kadir’in Ağaçevleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti. (Fotoğraf: Antalya Gündem)

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