Hollanda Polisinden Skandal Mesaj

Soruşturma kapsamında polislerin, ülkedeki azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadeler kullandıkları tespit edildi.

“BİR TÜRK AZALDI”

Polislerden birinin, okuldan çıktığı sırada öldürülen Hümeyra E. için “Bir Türk daha azaldı.” ifadesini kullandığı kaydedildi. Rotterdam polis şefi Fred Westerbeke, Hümeyra E’nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve “aşağılayıcı” olduğunu söyledi. Westerbeke, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Rotterdam Designcollege’de eğitim gören Hümeyra E, 16 Aralık 2018’de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Hümeyra E, rahatsız edildiği için polise şikayette bulunmuş ancak şikayetleri dikkate alınmamıştı.