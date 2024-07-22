Putin biyografisinin yazarı ihraç edildi

Netzwerk Recherche Başkanı Daniel Drepper, “Hubert Seipel, davranışlarıyla bağımsız gazeteciliğin temel kurallarını çiğnedi ve mesleğimizin güvenilirliğine büyük zarar verdi” diye konuştu.

Alman gazeteciler derneği yaptığı açıklamada Seipel’in, Cuma günü yapılan toplantıda oy birliğiyle ihraç edildiğini duyurdu.

Kasım ayında, ödüllü televizyon gazetecisi ve yazar Seipel’in Rus girişimci Aleksey Mordaşov’dan 600 bin avro yani 650 bin dolar aldığına dair haberler ortaya çıkmıştı.

Paranın Seipel’in projelerini desteklemek için kullanıldığı söyleniyor ancak Mordashov, genel olarak bir Rus oligarkı olarak kabul ediliyor ve Şubat 2022’de Avrupa Birliği’nin Rus hedeflere yönelik yaptırım listesine eklendi.

Grup, “Hubert Seipel’in kabul ettiği ödemeler, gazetecilik dürüstlüğü ve profesyonelliğinin tüm kurallarına aykırıdır. Eylemleriyle araştırmacı gazeteciliğe ve mesleğimizin kamuoyundaki itibarına ciddi zararlar vermiştir” dedi.

İddialar ortaya çıktıktan sonra Hamburg yayınevi Hoffmann und Campe, Kasım ayında Seipel’in Putin hakkındaki kitaplarının satışını durdurdu. Rusya başkanı hakkındaki iki kurgusal olmayan kitabı son yıllarda yayınlanmıştı.

Seipel, Netzwerk Recherche yönetim kurulunun kendisinden suçlamalar hakkında yorum yapmasını istediğini ve kendisine derhal dernekten ayrılması gerektiğini önerdiğini belirtti.