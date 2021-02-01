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Olaylı Maçın Faturası Belli Oldu !

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Olaylı Maçın Faturası Belli Oldu !
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23 Eylül 2021 - 13:08
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Beşiktaş – Adana Demirspor karşılaşmasındaki olaylar sebebiyle PFDK’ya toplamda 7 görevli sevk edildi.

Adana Demirspor karşılaşmasındaki olaylar sebebiyle PFDK’ya toplamda 7 görevli sevk edildi. Beşiktaş’tan 6, Adana Demir’den 1 kişi hakkında yaptırım kararı çıkacak. Olayları başlatan Balotelli’nin sevkine gerek görülmedi.

– Beşiktaş’tan yardımcı antrenör Murat Şahin, yardımcı antrenör Ozan Köprülü, kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, antrenör Stefano Marrone, kulüp görevlisi Mehmet Can Otay, kulüp görevlisi Erdal Erdem’in PFDK’ya sevkine karar verildi.

SADECE OĞUZHAN DELEN
Adana Demirspor kulübü, saha olayları sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. Olayların fitilini ateşleyen Balotelli’nin sevkine gerek görülmedi. Yalnızca kulüp görevlisi Oğuzhan Delen PFDK’ya sevk edildi.

İşte PFDK’ya yapılan sevkler:

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