Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mansur Yavaş’tan öğrencilere müjdeli haber

Mansur Yavaş’tan öğrencilere müjdeli haber
1 views
14 Nisan 2022 - 15:54

ABB Başkanı Mansur Yavaş, UKOME toplantısında alınan kararı açıkladı. Yavaş, “Artık Başkentray’da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte Başkentray’da da öğrenci abonmanlarının geçerli olacağını duyurdu.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var” ifadelerine yer verdi.

Yavaş, “UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte artık Başkentray’da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zonguldak’taki deprem tetikler mi? İstanbul için korkutan uyarı: Zaman daralıyorZonguldak’taki deprem tetikler mi? İstanbul için korkutan uyarı: Zaman daralıyor
Kırmızı et için destek ödemesiKırmızı et için destek ödemesi
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandıKPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Şişli’de kendisine çarpan otomobilin sürücüsünü döven yaya tutuklandıŞişli’de kendisine çarpan otomobilin sürücüsünü döven yaya tutuklandı
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attıGıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EDA’NIN TATİL KEYFİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mansur Yavaş’tan öğrencilere müjdeli haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasmin Erbil, bikinili pozunu paylaştı! “Yaz kızıyım ben”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü! “Yaptığınızdan utanın, yüzünüz kızarsın!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aleyna Tilki’den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da koronavirüs salgınında son durum! İl Sağlık Müdürü paylaştı: Umutlandıran gelişme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NBA’de Cedi Osman’lı Cleveland’ın kader maçı rakibi belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zonguldak’taki deprem tetikler mi? İstanbul için korkutan uyarı: Zaman daralıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kırmızı et için destek ödemesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NASA’dan Güneş fırtınası açıklaması
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !