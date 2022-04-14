Mansur Yavaş’tan öğrencilere müjdeli haber

ABB Başkanı Mansur Yavaş, UKOME toplantısında alınan kararı açıkladı. Yavaş, “Artık Başkentray’da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte Başkentray’da da öğrenci abonmanlarının geçerli olacağını duyurdu.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var” ifadelerine yer verdi.

Yavaş, “UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte artık Başkentray’da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.