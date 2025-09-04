Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır transferine ilişkin açıklama

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin kulübün çıkarları ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından doğru bir adım olduğunu açıkladı.

Ören, yazılı açıklamasında, altyapıdan yetişen ve Trabzonspor’a büyük katkılar sunan kaptan Uğurcan Çakır’a camia adına teşekkür ettiklerini belirtti.

Rekor bedel, ekonomik katkı

Açıklamada, Uğurcan Çakır’ın Türk futbol tarihinde rekor bir bedelle transfer olmasının, kulübe ekonomik anlamda katkı sağladığı ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. Ören, “Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın şahsında tüm yönetim kurulumuzu bu tarihi satış başarısından dolayı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraftarlara mesaj

Trabzonspor’un geleceği ve menfaatlerinin her şeyin üzerinde olduğunu belirten Ören, taraftarlara da birlik çağrısında bulundu:

“Taraftarlarımızın yaşadığı üzüntüyü anlayışla karşılasak da Trabzonspor’umuzun geleceği ve menfaatleri her şeyin üzerindedir. Bundan sonraki süreçte takımımıza katkı sağlayacak transferlerin yanı sıra altyapımızdan yeni yıldızlar yetiştirmek ve Trabzonspor’umuzu hem sportif hem de mali anlamda daha güçlü kılmak en temel önceliğimizdir.”

Ören, tüm taraftarları kulübün çıkarlarının korunması adına birlik olmaya davet etti.