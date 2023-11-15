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Öğrencilere telefon ve bilgisayar desteği şartları belli oldu: Vergisiz cihaz nasıl alınır?

Öğrencilere telefon ve bilgisayar desteği şartları belli oldu: Vergisiz cihaz nasıl alınır?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Kasım 2023 - 14:33

Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, öğrenciye vergisiz telefon satışı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar desteği ile 10 GB internet yardımı Resmi Gazete’de yayımlandı. Vergisiz teknolojik cihaz desteği başvuru tarihi ve şartları da netleşti. 9 bin 500 lirayı aşmayacak ve ikinci el olmayacak. Alınan teknolojik cihazın öğrenci üzerine olması ve elektronik ortama düzenlenen faturaya sahip olması gibi şartlar aranacak.

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışları başladı mı?

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan teknolojik cihaz desteği ile 10 gb internet desteği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destek için başvurular başladı, internet desteği için de başvurular iki ay içinde yapılacak. Başvuruların kabul olmasının ardından söz konusu destek tutarı belirtilen IBAN adresine aktarılarak öğrenciler için teknolojik cihaz satın alımı kolaylaştırılacak.

Vergisiz telefon ve bilgisayar başvurular nereden yapılıyor?

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı‘nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.

10 GB internet desteği nasıl alınıyor?

İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak. İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden (14 Kasım) itibaren iki ay içinde yapılacak.

Vergisiz telefon ve bilgisayar şartları

Teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları belirlendi. Buna göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44’ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçemeyecek.

Farklı tip cihazlar için destek var mı?

Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçemeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.

İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.

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