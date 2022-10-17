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“O Kız” yeni bölümü ile ekrana geliyor….Ozan, Zeynep ve Kadir üçgeninde neler olacak?

“O Kız” yeni bölümü ile ekrana geliyor….Ozan, Zeynep ve Kadir üçgeninde neler olacak?
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17 Ekim 2022 - 14:50

Kanal D’nin, yapımını Content House’un üstlendiği çok konuşulan dizisi O Kız, yine çok izlenecek bir bölümle ekrana geliyor.

Yayınlanan her bölümü ile izleyiciden büyük beğeni kazanan dizinin seyirci ile buluşacak olan 5’inci bölümüne Ozan, Zeynep ve Kadir üçgeninde yaşanan olaylar damgasını vuracak.

Zeynep’in hayatındaki hızlı ve ani değişiklikler çevresini de etkilemeye başlamıştır. Kadir ve Zeynep, kendilerini bambaşka bir maceranın ortasında bulur. Ozan ise, hayatının en kritik anında karşısında bulduğu Kadir’in kim olduğu gerçeğinin peşindedir.

Zeynep’in büyük itirafı ne olacak? Zeynep ve Ozan cephesinde yaşanan büyük değişim ne? Ozan’ı Kadir mi, bir başkası mı yaraladı?

“O Kız” yeni bölümü ile ekrana geliyor….Ozan, Zeynep ve Kadir üçgeninde neler olacak

O Kız’ın yönetmen koltuğuna Özlem Günhan otururken, senaryosunu Sırma Yanık kaleme alıyor.

“O Kız” yeni bölümü ile 19 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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