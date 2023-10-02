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O ‘borsacı’nın kimliği ortaya çıktı! ‘Firari zanlı’ olarak aranıyor…

O ‘borsacı’nın kimliği ortaya çıktı! ‘Firari zanlı’ olarak aranıyor…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ekim 2023 - 15:37
Geçtiğimiz ay Çeşme’de, bir gece kulübü önündeki korumanın ölümüyle sonuçlanan çatışmayla ilgili “borsacı” olduğu söylenen firari zanlının Kerem Şen olduğu ortaya çıktı. Firari zanlı Kerem Şen, Mustafa Sandal’ın baldızı Simge Sütşurup ile evlenmiş, geçen ay da boşanmıştı.
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