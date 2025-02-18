NUTELLA’YI TANITAN KİMYAGER HAYATINI KAYBETTİ

Dünyanın en sevilen çikolatalarından biri olan Nutella’nın beyin beyinlerinden biri, Ferrero’nun efsanevi kimyageri Francesco Rivella, 97 yaşında hayatını kaybetti. Nutella’nın formülünün ve adının yaratıcısı olarak tanımlanan Rivella, çikolata dünyasında muhteşem bir mirasa son yolculuğuna uğurlandı.

Çikolata Dünyasının Duayeni: Francesco Rivella

1952 yılında Ferrero ailesinin katılımıyla Francesco Rivella, çikolata endüstrisinin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Ferrero’nun kurucusu Michele Ferrero’nun sağ kolu olarak, şirketin küresel başarıda önemli bir rol oynayan Rivella, çikolata üretme kalitesini ön planda tutarak, Ferrero’yu dünya çapında bilinen bir markaya dönüştürdü. Rivella, aynı zamanda çikolata ham maddelerinin en iyisini bulmak için dünyada dolaşan bir vizyonere dönüşür.

Nutella’nın Doğuşu:

Rivella’nın en büyük başarılarından biri de şüphesiz Nutella’nın yarattığıydı. İlk başta “Supercrema” adıyla piyasaya sürülen ürün, Rivella’nın süresiyle “Nutella” adını aldı. Nutella, Latincede “fındık” anlamına gelen “nux” kelimesinden esinlenerek bu ismi aldı. Bugün 170’den fazla ülkede satılan Nutella, çikolata severlerin vazgeçilmezi haline geldi.

Bir Efsanenin Ardında:

Francesco Rivella’nın ölümünün ardından dünya çapında büyük bir kayıp yaşandı. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatlarını kaybeden Rivella, arkasında üç oğlu, bir kızı ve yedi torunu kalmış oldu. Çiftlik hayatına devam eden yıllar sonra, çikolata dünyasında bırakılan iz ve Nutella’nın küresel başarısı, mirasını yaşamaya devam edecek.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/