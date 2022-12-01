İngiliz Kraliyet Ailesi’nde ırkçılık tartışması istifa getirdi

İngiltere Kralı 3. Charles’ın eşi Kraliçe Camille tarafından Buckingham Sarayı’nda verilen bir resepsiyona davet edilen Afrika kökenli bir İngiliz vatandaşına, girişte ısrarla nereli olduğunu soran bir çalışan tepkiler sonrası istifa etti.

İstifa eden Kraliyet Sarayı çalışanının, İngiliz vatandaşı olduğunu söylemesine rağmen siyahi kadını ısrarla kökenine ilişkin sorguladığı belirtildi.

Sistah Space adlı bir yardım vakfı kurucusu olan Ngozi Fulani adlı kadın, İngiliz vatandaşı olduğunu söylemesine rağmen S.H olarak adlandırdığı saray çalışanının buna inanmadığını söyledi.

Sistah Space adlı vakıf, aile içi şiddet mağduru olan Afrika kökenli kadınlara yönelik yardım faaliyetleri yürütüyor.

Yaklaşık 24 saat sonra Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada söz konusu çalışanın istifa ettiği ve yaşanan diyalog nedeniyle “derin üzüntü” duyulduğu bildirildi.

İngiliz basını istifa eden kadını Susan Hussey olarak duyurdu.

Saraydan çarşamba günü yapılan açıklamada “Bu olayı son derece ciddiye alıyoruz ve tüm ayrıntıları tespit etmek üzere derhal soruşturma başlattık. Kabul edilemez ve son derece üzüntü verici” denildi.

Kral 3. Charles’ın büyük oğlu Prens William da söz konusu duruma tepki gösterdi. William, “Irkçılığın bizim toplumumuzda yeri yok. Bu kabul edilemez. Bu kişinin istifa etmesi doğru bir davranış.” dedi.