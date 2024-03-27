Nusret’e silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı

İstanbul Beşiktaş’taki Nusr-et iş yerine silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Saldırının talimatı geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’da suikast talimatı verdiği ortaya çıkan ve daha önce de pek çok suçla gündeme gelen Barış Boyun verdi.

YAKALANDILAR!

Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun, Volkan Reçber’in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne Nusr-et’e silahlı saldırı talimatı verdi. Bunun üzerine Beşiktaş’taki dükkana motosikletli 2 kişi saldırı düzenledi.

Bakan Yerlikaya Mahzen-22 operasyonuna ilişkin “Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı” açıklamasında bulundu.

Operasyonda ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.

Bakan Yerlikaya sosyal medyasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (yurt dışı firar) talimat vererek yaptırdığı Beşiktaş’taki ‘Nusr-Et’ isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı ‘Mahzen-22’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı.”