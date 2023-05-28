İkinci tur seçimlerinde hangi lider, nerede oy kullandı? İşte verdikleri mesajlar…

Türkiye bugün ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura gitti. Siyasiler de vatandaşlık görevini yapıp sandık başına gitti. Peki, hangi lider nerede oy kullandı? Hangi mesajı verdiler? İşte tüm detaylar…

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için 28 Mayıs’ta sandık başına gitti. Siyasiler de vatandaşlık görevini yapıp oyunu kullandı. Peki, hangi lider nerede oy kullandı? Hangi mesajı verdiler?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında oyunu kullanmak için İstanbul Üsküdar’daki Saffet Çebi İlkokulu’na geldi ve oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “İlk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs’ta gerçekleşmişti. İkinci tur da bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. Sadece iki aday söz konusu. Ve bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde bugünkü oylama da bitecektir. Ancak Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylamaya şahit oluyoruz. Dünya tarihinde yüzde 90’a varan bir katılımla gerçekleşen bir ülke yoktu. Türkiye yüzde 90’a varan katılımla demokrasi mücadelesini verdi, bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete varmadan gerçekleşmesini özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum.”

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu’nun oy kullanacağı okulda, rahat ilerlenebilmesi için demir bariyerler kuruldu. Kılıçdaroğlu yoğunluktan dolayı okul bahçesinde güçlükle ilerleyebildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle: “Baskıdan kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Bu seçim çok zor şartlarda gerçekleşen bir seçimdi. Ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Sandıktan gelen oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyor sağ olun var olun diyorum.”

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Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçiminde ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, ikinci tur için oyunu kullandı. Oğan, “Seçim sonucuyla ilgili değerlendirme yapmam söz konusu değil ama ülkemizde bu seçimin istikrar getireceğini ve hayırlı olacağını ve bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum” diye konuştu. Oğan, “Bu seçim bize insanları linç etmenin en kadar yanlış olduğu, insanların demokratik haklarının bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından son derece önemlidir. açısından önemlidir, diye Oğan Akşener’e muharrem İnce’ye yapılan link kampanyasını kınadığımı, depremzedelere dahi linçlemeye cüret edenleri kınadığımı ve aileme yönelik yapılan her türlü linçleme kampanyasını kınadığımı ifade etmek istiyorum. Bu seçimin diğer seçimlerden farklı olarak linç kültürünün demokrasimiz açısından ne kadar tehlikeli olduğunun görülmesi açısından da farklı olacaktır” sözlerini kaydetti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Bahçeli, “Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde bulunan 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Akşener, “Hepimiz için özellikle gençlerin geleceği için çok önemli bir seçimde oylarımızı kullandık. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder” dedi. Akşener, seçim sonuçlarını Ankara’da takip etmek için kısa süre sonra yola çıkacağını sözlerine ekledi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Seçim sürecinin şeffaf olmasının, adil olmasının ve hakkaniyetli olmasının demokrasimiz için son derece büyük önemi var. Ankara’da 25 ilçede 25 teşkilatımız var. Ankara’daki tüm teşkilatlarımızda arkadaşlarımızı okul binalarında görevlendirdik. CHP’nin ortak sandık güvenlik sistemi var. Ona biz kendi arkadaşlarımızı yazdırdık. Yaklaşık 48 bin isim verdik biz ortak havuza, bin 166 tane de avukat ismi verdik. Dolayısıyla da bütün sandıklarda 6 partinin ortak seçim güvenlik sistemi çalışacak. Bizim de arkadaşlarımız bu seçim güvenlik sistemine katkıda bulunacak” dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya Yaşamkent Mahallesi’ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oy kullandı. Muharrem İnce, şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmasının doğru olmadığını belirterek şunları kaydetti: “Şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. İki turlu bir seçim, ikinci tura kaldı seçim. İki turlu seçime alışacağız artık, bu sistem devam ederse eğer. Hep bunu anlatmaya çalışmıştım, iki turlu, iki turlu diye. Artılarını, eksilerini kim nerede, ne yanlış yaptı, kim nerede, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısıyla anlatacağım. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci turda oy kullanmak için eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Tuzla’da bulunan Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu’na geldi. Yıldırım, saat 12.00 sıralarında geldiği okulda, 1055 numaralı sandıkta görevlilere kimlik belgelerini ibraz ederek oyunu kullandı. Oy kullandığı okulun bahçesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “İlk seçimi 14 Mayıs günü yaptık. Meclisi ve milletvekillerini seçtik. Cumhur ittifakı olarak 323 milletvekili ile mecliste çoğunluğu sağladık. Ancak Cumhurbaşkanlığında biraz eksiğimiz kaldı. Bugün salt çoğunluk gerektiği için Cumhurbaşkanlığı tekrarlanıyor. “TÜRKİYE YÜZYILINA EMİN ADIMLARLA GİRMİŞ OLACAĞIZ” Memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Türkiye’nin ihtiyacı olan güvendir, istikrardır, tecrübedir inşallah bu seçim sonucu Türkiye yüzyılına emin adımlarla, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber millet olarak girmiş olacağız. Seçimlerin Ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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İstanbul Eyüpsultan’da bulunan Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu’nda 2249 numaralı sandıkta saat 12.30 sıralarında eşi Sare Davutoğlu ile oy kullanan Davutoğlu, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Davutoğlu, şunları söyledi: “Her şeyden önce bir kez daha ülkemiz için demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İkinci turu ilk kez tecrübe ediyoruz. Halkımızın bütün Türkiye sathında siyasi iradesini yansıtmak üzere barışçıl bir ortamda sandığa gitmesi demokrasimizin olgunluğunu gösteriyor. İlk turda herhangi bir gerilim, herhangi bir olumsuzluk olmamıştı. Ancak bugün gelen bazı haberler gerçekten hepimizi üzdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şeker’e yönelik olarak söz konusu olan darp ve saldırı herkes tarafından kınanmalı. Hangi siyasi görüşten ne olursa olsun hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın seçim sürecini takip etme ve burada bir usulsüzlük varsa bu usulsüzlükle ilgili görüş beyan etme ve yetkiliyse müdahale etme hakkı vardır. O bakımdan Sayın Şeker’e yönelik olarak Şanlıurfa’da gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyorum.” “SEÇİM SONUÇLARINI GENEL MERKEZİMİZDE TAKİP EDECEĞİZ” Davutoğlu, “Bazı yerlerde toplu oy kullanımına dönük olarak halkımıza baskı yapıldığı yönünde raporlar geliyor. Bu tür uygulamaların seçim kurulu tarafından da ciddiyetle ele alınması gerekir. Türkiye’de kazanan ve kaybeden kim olursa olsun kazanan demokrasi olması lazım. Hiçbir şekilde sandıklara gölge düşmemeli. Halkımız siyasi iradesini yansıtmalı. Bu bakımdan ikinci tur seçimlerinin hiçbir gerilime yol açmadan tamamlanması en büyük dileğimiz. Hepimizin arzusu bu seçimlerin Türkiye’de yeni bir başlangıcın yeni bir siyasi kültürün oluşmasına zemin teşkil etmesidir. Buradan ben de oyumu kullandıktan sonra Ankara’ya intikal edeceğim. Ankara’da genel merkezimizi de takip edeceğiz. Tabii altı siyasi lider arasında da sürekli bir temas var. Gerekli görüldüğü anda da bir araya geleceğiz. Tekrar hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oyunu Ankara’da kullandı. Özdağ, “Türk halkı demokratik hakkını 14 gün içerisinde iki kez ortaya koyacak ve netice itibarıyla ülkemiz bu seçimden sonuç ne olursa olsun, bir başka zorlu sürecin içerisine girecek. Kim cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle yola devam edeceğiz. Dileriz 21 yıllık yorgun bir yönetimden sonra Türkiye yeni bir yönetimle yola devam etme şansı bulur” dedi. Özdağ, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere şu açıklamayı yaptı: “Hayırlı uğurlu olsun. Kısa zamanda sonuçları öğreneceğiz ve Türkiye yoluna devam edecek. Öncelikle Türk halkı demokratik hakkını 14 gün içerisinde iki kez ortaya koyacak ve netice itibarıyla ülkemiz bu seçimden sonuç ne olursa olsun, bir başka zorlu sürecin içerisine girecek. Kim cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle yola devam edeceğiz. Dileriz ve Zafer Partisi olarak bunun mücadelesini verdik. 21 yıllık yorgun bir yönetimden sonra Türkiye yeni bir yönetimle yola devam etme şansı bulur. Seçimler de bunun için Türk halkının iradesini gösterdiği anlar ve umarım yine Türk halkı bu anı doğru değerlendirir, bugünü doğru değerlendirir, doğru tercihi yapar. Her zaman doğru tercih yapıyor muyuz? Her zaman doğru tercih yapmıyoruz. İnşallah bu sefer yapacağız. Zafer Partisi Genel Merkezi’nde arkadaşlarımızla birlikte izleyeceğiz seçimleri, teşekkürler.”

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için memleketi Afyonkarahisar’da ailesi ile oyunu kullandı. Kent merkezindeki Selçuklu İlkokulu’na gelen Uysal, partililer ve halkla bir süre sohbet eden Uysal, daha sonra oyunu kullanacağı 1226 numaralı sandığa geçti ve oyunu kullandı.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için eşi Şükriye Destici, oğlu Alp Eren Destici ve partilerle Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ne geldi. Nüfus cüzdanı bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından 3159 numaralı sandıkta oyunu kullanan Destici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. 14 Mayıs’ta milletvekili seçimlerinin tamamlandığını ancak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tura kaldığını anımsatan Destici, “Türkiye, 14 Mayıs’ta tam bir demokrasi şöleni yaşadı. Barış ve kardeşlik içinde seçim gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı olarak birinci turda cumhurbaşkanı seçimlerini de kazanalım istiyorduk ama milletimizin takdiri böyle oldu.” diye konuştu.

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TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu’na gelen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oyunu 4003 numaralı sandıkta kullandı. Özdağ, oy kullanmaya partinin Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ali Şehirlioğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf Karaoğlu, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel ve Genel Sekreter Cezmi Polat ile geldi. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özdağ, sonuçların kısa zamanda öğrenileceğini ve Türkiye’nin yoluna devam edeceğini belirtti. Özdağ, Türk halkının demokratik hakkını 14 gün içerisinde iki kez ortaya koyacağını dile getirerek, “Netice itibarıyla ülkemiz, bu seçimden sonra sonuç ne olursa olsun bir başka zorlu sürecin içerisine girecek. Kim Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle yola devam edeceğiz” dedi. Türkiye’nin yeni yönetimle yola devam etme şansını bulmasını temenni eden Özdağ, “Seçimler de bunun için. Türk halkının iradesini gösterdiği anlar. Umarım Türk halkı, bu anı doğru değerlendirir, doğru tercihi yapar. Her zaman doğru tercih yapmıyoruz, inşallah bu sefer yaparız” diye konuştu. Özdağ, seçim sonuçlarını partililerle Genel Merkez’de takip edeceğini söyledi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da oyunu kullandı. Karamollaoğlu, “Oldukça sakin bir gün. Geçen seferki kadar yoğunluk yok. Anlaşılan biraz daha hızlı oy veriliyor. İnşallah hayırlı olur, milletimiz kararını bugün vermiş olacak. Bu akşam da cumhurbaşkanımızın kim olacağını öğreneceğiz. Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde bu kadar sakin, bu kadar güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullansın” dedi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyunu Kadıköy’de kullandı. Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen Baş, isim listesini kontrol ettikten sonra eşi Gülçin Baş ile birlikte 1094 numaralı sandıkta oy verdi. Zarfı atarken basın mensuplarına poz veren Baş, sandık görevlilerine teşekkür edip, eşiyle birlikte okuldan ayrıldı.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı. Sancar, eşi Fatma Ceran Sancar ile Çankaya’daki Ayten Şaban Diri İlkokulu’na gelerek 4099 numaralı sandıkta oy verdi. Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sancar, “Oyumuzu aydınlık gelecek için kullandık” dedi. Katılım oranının yüksek olmasını beklediğini dile getiren Sancar, tüm seçmenlerden sandığa gidip oylarını kullanmalarını istedi. Sancar, şöyle devam etti: Seçim sonuçlarıyla aydınlık geleceğe bir yol açılacağına inanıyorum, hayırlı olacağına inanıyorum. Mutlaka oy kullanmak gerekiyor, oy kullanmak hem yurttaşlık görevi hem demokratik bir sorumluluktur ama oyunu korumak da en az bunun kadar önemlidir. Seçmenlerin de birer sandık görevlisi gibi davranmalarını bekliyoruz.

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