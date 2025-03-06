ÇAĞLA ŞIKEL’İN KAHVALTISI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü manken ve televizyon sunucusu Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 46 yaşındaki Şıkel, kahvaltı tabağını takipçileriyle paylaşarak büyük bir ilgi gördü. Ancak, tabakta yer alan 5 adet ilaç ve 30 adet çiğ kuruyemiş, sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

KAHVALTI PAYLAŞIMI ŞAŞKINLIK YARATTI

Şıkel’in kahvaltı tabağındaki farklı içerikler, takipçileri arasında büyük bir tartışma yarattı. Paylaşımında, tabakta 5 adet ilaç ve yaklaşık 30 adet çiğ kuruyemiş bulunan manken, sağlıklı beslenme konusunda sosyal medyada birçok yorum aldı. Takipçileri, “Bu şaka mı?”, “Böyle kahvaltı mı olur?” gibi tepkilerle şaşkınlıklarını dile getirdi.

SAĞLIKLI BESLENME TARTIŞMASI ALEVLENİYOR

Çağla Şıkel’in bu paylaşımı, ünlülerin yaşam tarzları ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında yeniden tartışmalara yol açtı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlü isimlerin yaşam tarzlarını genç takipçilerine örnek olarak sunmalarının olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, özellikle gençlerin ünlülerin yaşam tarzlarını sorgulamadan örnek almamaları gerektiğini belirtti.

ÇAĞLA ŞIKEL’İN SAĞLIKLI BESLENME İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI

Çağla Şıkel, daha önce de sağlıklı yaşam ve beslenme konularında yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu seferki kahvaltı paylaşımı, beklenmedik bir şekilde eleştirilerin odağı oldu. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının herkes için farklı olduğunu vurgulayan Şıkel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarına devam ediyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr