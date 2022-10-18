Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Nevşin Mengü, Oğuzhan Uğur’un programına neden katılmadığını açıkladı! Jahrein yanıt verdi!

Nevşin Mengü, Oğuzhan Uğur’un programına neden katılmadığını açıkladı! Jahrein yanıt verdi!
3 views
18 Ekim 2022 - 13:06
Gazeteci Nevşin Mengü ile Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç arasında yaşanan polemik sosyal medyada gündem oldu. Mengü, Oğuzhan Uğur’un sosyal medya yasasının tartışılacağı Mevzular Açık Mikrofon programına, konukların arasında Jahrein olduğunu görünce katılmaktan vazgeçtiğini söyledi. “Adamı ciddiye aldık, bizim hatamız,. Dijital zorbalık yapıyor, aynı ortamda bulunmam” diyen Mengü’ye, sosyal medya fenomeni Jahrein’den yanıt geldi. Jahrein “Nevşin kendisi gerçek bir zorbadır asıl” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM AÇIKLAMALARI | Tarih yaklaşıyor, çalışmalar başladı…ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM AÇIKLAMALARI | Tarih yaklaşıyor, çalışmalar başladı…
2022 Lise KPSS sınav giriş belgeleri bekleniyor…2022 Lise KPSS sınav giriş belgeleri bekleniyor…
KYK borç faizleri ne zaman silinecek, silinecek mi?KYK borç faizleri ne zaman silinecek, silinecek mi?
Torba yasa nedir, neleri içeriyor? KYK faizleri, maske cezası, icra borcu… İşte TBMM’de kabul edilen torba teklifin maddeleriTorba yasa nedir, neleri içeriyor? KYK faizleri, maske cezası, icra borcu… İşte TBMM’de kabul edilen torba teklifin maddeleri
Kamuda sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? Kimler kadroya geçecek?Kamuda sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? Kimler kadroya geçecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsveç gazetesi görüntüleri yayınladı! Kuzey Akım 1 boru hattında 50 metrelik alan kayıp
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Stajyere asgari ücret! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ulusal staj başvuruları başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu’dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nevşin Mengü, Oğuzhan Uğur’un programına neden katılmadığını açıkladı! Jahrein yanıt verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seren Serengil’den Hadise bombası! ‘Reza Zarrab’la olan mesajları okudum’ deyip açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimler hayatını kaybeden madencileri andılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Evgar: Biz çiftçi bir aileyiz!
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi sonrası radikal öneri!Ekim 4, 2022-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !