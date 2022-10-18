En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti…

Her hafta kıyasıya mücadelenin yaşandığı reyting yarışında bu hafta, listenin zirvesine yerleşen dizi herkesi şaşkına çevirdi.
Prime time total reyting listesine göre, 10 Ekim Pazartesi – 16 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler belli oldu. Sezonun iddialı dizilerinin başlamasıyla birlikte tabloda şaşırtan değişimler ortaya çıktı.
Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler şöyle…
29. Mükemmel Eşleşme (TRT1 – 13. bölüm – Final )
28. Seversin (Kanal D – 20. bölüm – Final )
27. Balkan Ninnisi (TRT1 – 15. bölüm)
26. Kasaba Doktoru (TRT1 – 20. bölüm)
25. Gül Masalı (atv – 17. bölüm Final )
24. Duy Beni (Star Tv – 15. bölüm)
23. Mahkum (Fox – 29. bölüm)
22. Yalnız Kurt (atv – 21. bölüm)
21. Bir Peri Masalı (FOX – 3. bölüm)
20. Tozluyaka (Fox – 16. bölüm)
19. İyilik (FOX – 14. bölüm)
18. Baba (Show Tv – 19. bölüm)
17. O Kız (Kanal D – 4. bölüm)
16. Gecenin Ucunda (Star Tv – 2. bölüm)
15. Arka Sokaklar (Kanal D – 633. bölüm)
14. Camdaki Kız (Kanal D – 52. bölüm)
13. Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show Tv – 13. bölüm)
12. Bir Küçük Gün Işığı (atv – 6. bölüm)
11. Yasak Elma (Fox – 150. bölüm)
10. Alparslan: Büyük Selçuklu (TRT1 – 31. bölüm)
9. Aldatmak (atv – 4. bölüm)
8. Üç Kız Kardeş (Kanal D – 21. bölüm)
7. Yargı (Kanal D – 39. bölüm)
6. Ben Bu Cihana Sığmazam (atv – 4. bölüm)
5. Teşkilat (TRT1 – 51. bölüm)
4. Kardeşlerim (atv – 63. bölüm)
3. Kuruluş Osman (atv – 100. bölüm)
2. Gönül Dağı (TRT1 – 72. bölüm)
1. Yalı Çapkını (Star Tv – 4. bölüm)
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