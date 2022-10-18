Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti…

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti…
1 views
18 Ekim 2022 - 12:54

Her hafta kıyasıya mücadelenin yaşandığı reyting yarışında bu hafta, listenin zirvesine yerleşen dizi herkesi şaşkına çevirdi.

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 1

Prime time total reyting listesine göre, 10 Ekim Pazartesi – 16 Ekim Pazar tarihleri arasında en çok izlenen diziler belli oldu. Sezonun iddialı dizilerinin başlamasıyla birlikte tabloda şaşırtan değişimler ortaya çıktı.

Prime Time’da en çok reyting alan yerli diziler şöyle…

130

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 2

29.  Mükemmel Eşleşme (TRT1 – 13. bölüm – Final )

230

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 3

28.  Seversin (Kanal D – 20. bölüm – Final )

330

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 4

27.  Balkan Ninnisi (TRT1 – 15. bölüm)

430

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 5

26.  Kasaba Doktoru (TRT1 – 20. bölüm)

530

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 6

25.  Gül Masalı (atv – 17. bölüm Final )

630

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 7

24.  Duy Beni (Star Tv – 15. bölüm)

730

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 8

23.  Mahkum (Fox – 29. bölüm)

830

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 9

22.  Yalnız Kurt  (atv – 21. bölüm)

930

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 10

21.  Bir Peri Masalı (FOX – 3. bölüm)

1030

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 11

20.  Tozluyaka (Fox – 16. bölüm)

1130

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 12

19.  İyilik (FOX – 14. bölüm)

1230

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 13

18.  Baba (Show Tv – 19. bölüm)

1330

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 14

17.  O Kız (Kanal D – 4. bölüm)

1430

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 15

16.  Gecenin Ucunda (Star Tv – 2. bölüm)

1530

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 16

15.  Arka Sokaklar (Kanal D – 633. bölüm)

1630

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 17

14.  Camdaki Kız (Kanal D – 52. bölüm)

1730

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 18

13.  Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Show Tv – 13. bölüm)

1830

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 19

12.  Bir Küçük Gün Işığı (atv – 6. bölüm)

1930

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 20

11.  Yasak Elma (Fox – 150. bölüm)

2030

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 21

10.  Alparslan: Büyük Selçuklu (TRT1 – 31. bölüm)

2130

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 22

9.  Aldatmak (atv – 4. bölüm)

2230

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 23

8.  Üç Kız Kardeş (Kanal D – 21. bölüm)

2330

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 24

7.  Yargı (Kanal D – 39. bölüm)

2430

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 25

6.  Ben Bu Cihana Sığmazam (atv – 4. bölüm)

2530

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 26

5.  Teşkilat (TRT1 – 51. bölüm)

2630

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 27

4.  Kardeşlerim (atv – 63. bölüm)

2730

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 28

3.  Kuruluş Osman (atv – 100. bölüm)

2830

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 29

2.  Gönül Dağı (TRT1 – 72. bölüm)

2930

En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti… - Sayfa 30

1.  Yalı Çapkını (Star Tv – 4. bölüm)

3030

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM AÇIKLAMALARI | Tarih yaklaşıyor, çalışmalar başladı…ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM AÇIKLAMALARI | Tarih yaklaşıyor, çalışmalar başladı…
2022 Lise KPSS sınav giriş belgeleri bekleniyor…2022 Lise KPSS sınav giriş belgeleri bekleniyor…
KYK borç faizleri ne zaman silinecek, silinecek mi?KYK borç faizleri ne zaman silinecek, silinecek mi?
Torba yasa nedir, neleri içeriyor? KYK faizleri, maske cezası, icra borcu… İşte TBMM’de kabul edilen torba teklifin maddeleriTorba yasa nedir, neleri içeriyor? KYK faizleri, maske cezası, icra borcu… İşte TBMM’de kabul edilen torba teklifin maddeleri
Kamuda sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? Kimler kadroya geçecek?Kamuda sözleşmelilere kadro ne zaman verilecek? Kimler kadroya geçecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsveç gazetesi görüntüleri yayınladı! Kuzey Akım 1 boru hattında 50 metrelik alan kayıp
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Stajyere asgari ücret! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ulusal staj başvuruları başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu’dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nevşin Mengü, Oğuzhan Uğur’un programına neden katılmadığını açıkladı! Jahrein yanıt verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seren Serengil’den Hadise bombası! ‘Reza Zarrab’la olan mesajları okudum’ deyip açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En çok izlenen dizilerde ilk sırayı kimse tahmin edemedi! Liste baştan aşağı değişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimler hayatını kaybeden madencileri andılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski sevgilisi ile yeni eşi sarmaş dolaş: Hayranlarını şoke eden görüntü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Evgar: Biz çiftçi bir aileyiz!
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi sonrası radikal öneri!Ekim 4, 2022-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !