Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz aşk mı yaşıyor?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Söyüncü’nün geçtiğimiz aylarda Cem Belevi ile yollarını ayıran oyuncu Zehra Yılmaz’ı sosyal medyadan takibe aldığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde “Kalbimi bir süre aşka kapattım” diyen 27 yaşındaki Yılmaz’ın da Çağlar Söyüncü’yü geri takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

SÜRPRİZ İKİLİ

İkilinin bu hamlesi aşk dedikodularını alevlendirdi.

Milli takım için İstanbul’a gelen Söyüncü’nün ortak arkadaşları aracılığıyla Zehra Yılmaz ile tanıştığı da öne sürüldü.

Çift ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı

“BARIŞMA SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Öte yandan üç yıl birlikte olduğu Cem Belevi ile nikah masasına oturması beklenirken, sürpriz bir şekilde ayrılan Zehra Yılmaz, biten ilişkisinin ardından ilk kez konuşmuştu.

Ünlü oyuncu, muhabirlerin Belevi hakkındaki sorularına, “Ayrılık konusunu sormayın. Gündemimde olmayan bir konu. Her iki taraf için de hayırlısı neyse o olsun. Barışma kesinlikle söz konusu olamaz. Bir kırgınlık yok, bir aldatma yok. Sevgi çerçevesinde aldığımız bir karar” yanıtını vermişti.

“HAYATIMDA KİMSE YOK”

Yılmaz, kendisiyle ilgili çıkan aşk iddiaları hakkında ise, “Hayatımda kimse yok. Bir süre aşka kalbimi kapattım” şeklinde konuşmuştu.

Cem Belevi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Yılmaz’a evlilik teklifinde bulunmuştu.

Çıktıkları tekne turunda önce Yılmaz’ın doğum gününü kutlayan Belevi, ardından yüzüğü çıkararak oyuncuyu şaşırtmıştı.

Oyuncu, şarkıcının evlilik teklifini kabul ederken, o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.