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Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz aşk mı yaşıyor?

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Çağlar Söyüncü ile Zehra Yılmaz aşk mı yaşıyor?
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02 Nisan 2021 - 15:19
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İngiltere’de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün adı, oyuncu Zehra Yılmaz ile aşk dedikodularına karıştı. Çiftin Instagram hesaplarından birbirilerini takibe alması da dedikoduları alevlendirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Söyüncü’nün geçtiğimiz aylarda Cem Belevi ile yollarını ayıran oyuncu Zehra Yılmaz’ı sosyal medyadan takibe aldığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde “Kalbimi bir süre aşka kapattım” diyen 27 yaşındaki Yılmaz’ın da Çağlar Söyüncü’yü geri takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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İkilinin bu hamlesi aşk dedikodularını alevlendirdi.

Milli takım için İstanbul’a gelen Söyüncü’nün ortak arkadaşları aracılığıyla Zehra Yılmaz ile tanıştığı da öne sürüldü.

Çift ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı

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